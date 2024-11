Même si les Knicks ont retrouvé la voie du succès hier à Charlotte, cela n’a pas atténué les critiques entourant Mikal Bridges. Au contraire. Une nouvelle fois en galère et benché en fin de match, Mikal est peut-être plus que jamais dans le collimateur des médias et des fans new-yorkais. Alors son copain Josh Hart a tenu à prendre sa défense.

Nous sommes dans les dernières secondes de la première mi-temps du match Hornets – Knicks hier soir. Déjà pas très inspiré depuis le début du match, Mikal Bridges réalise une grosse bourde en envoyant une passe dans les mains de Josh Green, qui en profite pour planter un énorme panier au buzzer. La salle des Hornets explose, les fans des Knicks aussi.

JOSH GREEN HOW DO YOU DO ?!?!?!pic.twitter.com/6ocSvPTWeH

Cette action symbolise bien les galères de Mikal Bridges depuis son arrivée à New York cette saison.

Recruté aux Nets contre (entre autres) cinq choix de premier tour de draft (!), Mikal était censé aider les Knicks à franchir un cap supplémentaire aux côtés de ses potes de Villanova Jalen Brunson et Josh Hart. On parle tout de même d’un joueur qui était considéré il n’y a encore pas très longtemps comme l’un des meilleurs défenseurs extérieurs de la Ligue, ainsi qu’un mec capable de marquer 20 points tous les soirs. Cette version-là de Mikal Bridges, les fans de New York l’attendent encore.

Déjà pointé du doigt en tout début de saison quand il enchaînait les briques à 3-points, Mikal déçoit par son manque d’impact des deux côtés du terrain. Hier, dans la victoire hyper poussive des Knicks face aux Hornets, Bridges a terminé à seulement 8 points à 3/10 au tir, et a été laissé sur le banc pendant huit minutes dans le quatrième quart-temps. Une prestation indigne de son statut, et qui a fortement ravivé les critiques.

Dans le vestiaire après la rencontre, Josh Hart a été interrogé sur les galères de son coéquipier. Comme en tout début de saison, il a une nouvelle fois jugé nécessaire de prendre sa défense devant les journalistes.

“Je le connais. Je sais qu’il n’est pas inquiet. Je ne suis pas inquiet pour lui. Je pense que… je ne parle pas de vous spécifiquement, mais les médias et, vous savez, les gens, tout le monde le descend. Il est dans une nouvelle situation. Il est dans un endroit où il a joué, quoi, 18 matchs dans un rôle différent de celui qu’il a joué ces quatre dernières années. C’est donc à nous de le faire avancer.”

Josh Hart demande du temps, de la patience, et un peu de compassion envers son pote de l’université. Et pour ceux qui n’arrêtent pas de mentionner l’énorme contrepartie lâchée par les Knicks pour le recruter cet été, il a un message très clair.

“Toutes ces conneries sur ce que nous avons lâché, ceci, cela, ça ne veut rien dire. Si nous gagnons et que nous remportons un titre, personne ne se souciera du nombre de picks que nous avons abandonnés. Nous pourrions lâcher 15 picks, cela n’aurait aucune importance. En fin de compte, nous essayons de gagner un titre. Il va être un élément clé de ce projet et nous devons continuer à le développer. Si vous vous mettez à pinailler sur tout ce qu’il fait, cela ne peut que lui nuire. C’est un super joueur, il a déjà participé aux Finales NBA, il sait comment gagner. […] Beaucoup de gens ne peuvent pas faire ce qu’il fait.”

On aimerait tous avoir un coéquipier comme Josh Hart. Mais mauvaise nouvelle pour Mikal, il évolue dans un marché – New York – où le seul moyen de fermer la bouche des médias et des fans est de mieux jouer, beaucoup mieux jouer.

Tournant seulement à un peu plus de 15 points, 3 rebonds et 3 passes de moyenne, à un faible 30,6% de réussite à 3-points, Mikal Bridges ne pèse pas sur les défenses. Pire, son manque d’agressivité (moins d’un lancer-franc par match…) fait mal aux Knicks. Et en même temps il ne ressemble plus au défenseur calibre All-NBA qu’il était à Phoenix. S’il n’est pas le seul responsable du début de saison décevant de New York en défense (24e rating défensif), il en est peut-être le plus grand symbole.

Comme le dit Josh Hart, la saison est encore longue et s’adapter à une nouvelle équipe n’est jamais évident. Mais alors que les attentes autour des Knicks sont immenses après le recrutement XXL de cet été, Mikal Bridges va rapidement devoir redresser la barre. Sinon, ses oreilles risquent de siffler de plus en plus.

