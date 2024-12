LeBron James est en conflit avec son tir à longue distance et ce n’est pas joli à voir. Sur les quatre derniers matchs, le King n’a réussi aucune de ses 19 tentatives derrière l’arc.

0 + 0 = le pourcentage de LeBron James à 3-points depuis quatre matchs. Face aux Spurs, au Thunder, au Jazz et hier soir contre les Wolves, le King n’a pas réussi à mettre un tir du parking et est sur une série de 19 tirs bombinettes à longue distance manquées. La dernière est un sacré airball, bien le symbole que le Laker a un sérieux problème pour trouver la mire en ce moment.

LEAIRBALL 💨

LeBron James struggled from deep again tonight, going 0-4 from three, including an airball on this attempt 😬

This extends his three-point slump to 0-19 over the last four games 😳

(🎥 @lakersalldayeveryday)pic.twitter.com/FUMhk8Xv6f

— BasketballNews.com (@basketbllnews) December 3, 2024

Une performance qui contraste avec son démarrage plutôt correct derrière la ligne. Le Laker avait rentré 40 de ses 92 premières tentatives cette saison, ce qui faisait 43% de réussite, un pourcentage bien au-dessus de sa moyenne en carrière dans le secteur (35%).

Sauf que depuis, c’est la chute libre et actuellement son pourcentage de loin est de retour à 35%, dans ses standards donc. On pourrait presque se contenter de ça, mais la réalité est tout autre.

Alors, on le sait, le tir à 3-points n’a jamais été la grande spécialité du quadruple champion NBA, mais jamais le pépère de bientôt 40 ans n’a connu un tel trou d’air.

Ce coup de froid permet cependant au King de partir à la poursuite d’un nouveau record : celui du plus grand nombre de tirs à 3-points manqués. Actuellement, il est détenu par Grant Williams qui était parvenu à manquer 25 tirs de suite du parking. On n’est pas certain que ce soit le record dont LeBron serait le plus fier, mais ça ferait une nouvelle ligne à son palmarès après avoir battu le record du plus grand nombre de tirs manqués en début de saison.

LeBron James is 6 misses from the record for most consecutive missed 3s.

Grant Williams holds the record (0-25). pic.twitter.com/AotiJAQ3IT

— BricksCenter (@BricksCenter) December 3, 2024

En réalité, cette déchéance à 3-points ne date pas seulement des quatre derniers matchs, mais remonte déjà à la rencontre face aux Nuggets où Bronbron n’avait mis qu’un seul tir en quatre tentatives derrière l’arc. Puis face aux Suns, c’est un joli (non) 2/7 depuis le parking que LeBron a sorti.

La suite, on la connaît : 0/19 depuis quatre matchs.

Plus largement, ce coup de froid frappe l’attaque des Lakers dans sa globalité. Si les Angelinos possèdent l’une des meilleures offenses de la Ligue – actuellement à la 9ème place avec 113,8 points par match – depuis six matchs, c’est la dégringolade.

On passe d’une attaque qui est top 10 de la NBA à une attaque qui pointe à la … 28ème position sur les six dernières rencontres avec 102,4 points inscrits en moyenne, seuls les Pelicans et les Wizards font pire et être dans une conversation avec Washington et New Orleans, ce n’est pas une bonne nouvelle.

LeBron James doit vite retrouver la mire tandis que JJ Redick doit remettre son attaque d’aplomb sinon les Lakers risquent d’avoir quelques soucis dans la jungle de l’Ouest. Après un démarrage en boulet de canon, la bande du King n’a remporté que deux de ses sept derniers matchs.

Source texte : NBA.com, Statsmuse, Basketball Reference