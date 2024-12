La victoire fut compliquée à aller chercher pour les Bucks et elle aurait été sans doute impossible sans un grand Giannis Antetokounmpo. Le Greek Freak a sorti un match de patron pour qualifier les siens au tour suivant. Par ici les highlights.

Giannis Antetokounmpo est en mission, celle d’aller gagner un nouveau trophée avec les Bucks. Il ne lui manque qu’un match pour y arriver, face aux Rockets ou au Thunder. Avant cela, la star de Milwaukee a géré les affaires courantes en demi-finale ce soir face aux Hawks. Comme à son habitude, Giannis a pris plaisir à fracasser la raquette d’Atlanta, allant se créer des passages entre Jalen Johnson, Dyson Daniels ou encore Clint Capela.

Avec 32 points, 14 rebonds, 9 passes et 4 contres, Giannis lâche une nouvelle feuille de stats de mammouth. Un match que 95% de la NBA rêverait de faire, mais un jour comme un autre pour le monstre qu’est Antetokounmpo. On retiendra comme toujours son envie de tous les instants, son agressivité vers le cercle, un peu de déchet sur la ligne malheureusement mais il s’est rattrapé. Il aura été décisif dans le money time avec 5 dernières minutes de haut niveau des deux côtés du terrain et évidemment ce contre incroyable sur Clint Capela.

UNREAL BLOCK BY GIANNIS! pic.twitter.com/Uw4StJjRqu

— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 14, 2024

Avec 10 de ses 32 points mais aussi 3 passes dans le money time, le Freak a porté les siens à bout de bras, bien aidé par un Damian Lillard (25 points) retrouvé en seconde mi-temps. Le prochain match face au vainqueur de l’Ouest ne sera pas plus facile, avec deux équipes qui savent défendre dur et qui ont le vent en poupe cette saison. Mais avec un Giannis Antetokounmpo de ce niveau-là, Milwaukee peut croire en ses chances.

Giannis TAKES OVER and the Bucks stamp their spot in the #EmiratesNBACup Championship 🙌

🦌 32 PTS (10-15 FGM)

🦌 14 REB

🦌 9 AST

🦌 4 BLK

They’ll take on the winner of HOU/OKC on Tuesday at 8:30pm/et on ABC 🏆 pic.twitter.com/KbfsLG4BlK

— NBA (@NBA) December 15, 2024