Au terme d’un match accroché et à suspense, les Bucks s’offrent les Hawks et rejoignent la finale de la NBA Cup ! Trae Young aura tout tenté mais Giannis Antetokounmpo a eu le dernier mot du côté de Vegas.

Pour retrouver les stats complètes de ce match, c’est par ici

Direction Vegas donc pour cette première demi-finale de la NBA Cup. Au programme, deux équipes qui aiment attaquer et ça promet donc un match divertissant. Trae Young est chaud d’entrée, ses arabesques au milieu de la raquette perturbent les Bucks, qui n’ont d’autres choix que de l’envoyer sur la ligne à répétition (8 lancers dès le premier quart !). En face, Giannis lui répond avec force dans la raquette, les leaders sont là.

Les Hawks appuient sur l’accélérateur, le match file à toute allure des deux côtés du terrain. À ce petit jeu, c’est Milwaukee qui rigole, sanctionnant les mauvais replis défensifs d’Atlanta, avec notamment un A.J. Green toujours aussi létal à 3-points. Milwaukee profite de la première mise au repos de Trae Young pour prendre les devants. L’attaque d’Atlanta patine sans son leader, les Bucks sanctionnent mais ne sont pas non plus immunisés contre les coups de moins bien, à l’imagine d’un Damian Lillard qui force beaucoup. Un petit 11-3 remet Atlanta à hauteur.

Comme on pouvait s’en douter, le rythme rapide commence à faire perdre la lucidité aux joueurs. La fin de mi-temps est marquée par de nombreux tirs forcés et plusieurs actions bien crades. Dans ce match bien ouvert, c’est Milwaukee qui mène à la pause (55-49). Trae Young est déjà en route pour un triple-double (12/7/7), Giannis porte Milwaukee avec 14 points et une feuille non moins remplie mais plusieurs lancers lâchés sur la ligne.

Le retour des vestiaires est marqué par la flambée de Trae Young. Totalement inconscient, le meneur réussit tout ce qu’il touche, nous offrant quelques moves succulents (ce dribble dans le dos méritait mieux). Le dégarni plante 14 points sur ce seul troisième acte. Dans son sillage, l’attaque des Hawks reprend sa marche en avant. Giannis et un Lillard qui monte en puissance retardent l’échéance mais Atlanta prend le momentum. Jalen Johnson attaque le cercle pour nous offrir l’un des highlights de la soirée et les Hawks prennent le lead avant d’attaquer le money time ! (83-82)

JALEN JOHNSON THREW IT DOWN IN TRAFFIC 🔨

📺 @NBA2K DataCast live NOW on TruTV and @SportsonMax pic.twitter.com/oHxV6Nqo26

— Bleacher Report (@BleacherReport) December 14, 2024

Ce money time débute bien timidement des deux côtés. Point positif pour Atlanta, il ne leur faut que 4 minutes pour être dans le bonus et enchainer les passages sur la ligne. Les deux équipes se rendent coup pour coup, on a notre thriller. C’est Giannis (32 points, 14 rebonds, 9 passes, 4 contres !) qui va débloquer tout ça. Dans les 5 dernières minutes, le Freak devient inarrêtable. Il enfonce les Hawks en attaque et il nous sort une dinguerie de sa composition en défense avec un block XXXXXL.

UNREAL BLOCK BY GIANNIS! pic.twitter.com/Uw4StJjRqu

— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 14, 2024

Atlanta commence à avoir les jambes lourdes, à l’image d’un Trae Young qui hormis les lancers n’arrive plus à scorer aussi facilement. Damian Lillard, dans la lignée de sa bonne seconde mi-temps s’offre le dagger qui tue le suspense. À l’usure, Milwaukee l’emporte et jouera la finale de la NBA Cup. (110-102)

DAME DOING WHAT HE DOES. pic.twitter.com/Fy4LJiUqRO

— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 15, 2024