Zach LaVine bientôt transféré à Denver ?

En quête d’une option offensive de calibre important sur la ligne arrière, les Nuggets surveilleraient, selon The Athletic, très attentivement le dossier Zach LaVine. Pour le récupérer, il faudra sans doute lâcher Michael Porter Jr. dans l’opération.

Depuis le début de saison, les Nuggets sont dépendants au jeu de Nikola Jokic. Passant de l’une des pires à la meilleure équipe de la ligue en termes de ratings collectifs lorsque le Joker est sur le parquet. Une situation agréable lorsque que Jokic joue et qu’il performe au niveau qui est le sien, bien mois lorsqu’il passe à côté d’une rencontre.

Pour remédier à ceci, les Nuggets ont plusieurs cordes à leur arc. Jamal Murray, lieutenant en chef du triple MVP, est bien trop inconstant depuis fin octobre pour qu’on puisse faire de lui une option fiable dans un pourcentage significatif de matchs. On a donc eu l’idée, à Denver, d’ajouter une pièce qui assure aujourd’hui une vingtaine de points par soir en pionçant, et bien plus dans un bon jour. Et dans cet esprit, Zach LaVine est mentionné par Sam Amick et Tony Jones, journalistes de The Athletic. Chicago est en plus vendeur.

Les Nuggets seraient très intéressés par Zach LaVine, et pourraient bosser sur un potentiel trade avec Chicago selon @sam_amick et @Tjonesonthenba.

Michael Porter Jr et Zeke Nnaji sont les pièces mentionnées de base en échange, y’a du boulot.

Denver souhaite une option… pic.twitter.com/EXfcWUppsl

December 18, 2024

Une source au sein de la ligue précise aux insiders qu’en cas d’échange, il faudrait probablement lâcher Michael Porter Jr, pour des questions principalement d’équilibre salarial. Zeke Nnaji est aussi un nom mentionné pour éventuellement accompagner MPJ, ainsi qu’un tour de Draft.

La question est donc : est-ce que les Nuggs seront prêts à laisser filer Porter Jr, membre important dans l’historique du groupe, drafté par Denver, champion en 2023 ? Dans le message, on change clairement de ton. Envoyer ailleurs une pièce notable en termes d’identité, c’est sacrifier l’émotionnel pour la réalité. Un changement nécessaire ? C’est déjà arrivé, pour le meilleur, souvenons de Boston, qui a lâché Marcus Smart pour aller au titre ensuite.