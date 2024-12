Les Bucks dominent le Thunder et remportent la NBA Cup ! (97-81)

Il ne restait qu’une marche à gravir pour remporter la NBA Cup et ce sont les Bucks qui ont réussi à la monter. Derrière un Giannis Antetokounmpo absolument intenable (26 points, 19 rebonds, 10 passes), Milwaukee s’est défait sans trop trembler d’OKC, 97-81. Damian Lillard peut fêter son premier sacre collectif !

Sans Khris Middleton, on pouvait se dire que les Bucks allaient rencontrer quelques difficultés pour triompher de la meilleure équipe de l’Ouest.

Eh bien, pas vraiment.

Dans une ambiance vraiment pas folle, ce début de match est vraiment serré et c’est Isaiah Hartenstein qui se fait le plus remarquer puisqu’il sort un premier quart-temps parfait avec 10 points à 4/4 au tir.

Les 12 premières minutes prennent fin sur un ultime tir du parking d’Alex Caruso, refusé pour 0,1 seconde de retard. Ce shoot est le symbole de l’incroyable disette à 3-points qui va accompagner OKC tout au long de cette partie.

Le buzzer beater de Caruso n’est pas validé, ça se joue à quelques millimètres pic.twitter.com/uzxsOEbLkQ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 18, 2024

À la mi-temps, on reste sur les mêmes bases puisque le Thunder n’est mené que d’un seul petit point en ayant tiré à 1/16 de loin.

Autant vous dire qu’à ce moment-là de la partie, on n’est pas encore inquiet pour OKC.

Sauf qu’au retour des vestiaires, tout va changer. Damian Lillard démarre fort avec deux tirs de suite depuis la Stratosphere Tower parce que si le Thunder enchaîne brique sur brique, côté Bucks, il n’y a pas trop de soucis lorsqu’il s’agit de mettre le ballon dans le panier depuis la ligne située à 7m25.

Pourtant, le joueur de ce troisième quart-temps n’est pas Dame D.O.L.L.A, mais l’incontournable Giannis Antetokounmpo.

Le Greek Freak passe la seconde et démolit OKC des deux côtés du terrain. Giannis pénètre dans la raquette ? Ça fait deux points et la faute. Alex Caruso pense s’aventurer au cercle ? Giannis rôde et ça fait un gros contre sur la truffe du chauve préféré de la Ligue.

Giannis a dit NON pic.twitter.com/kj7EPTsOTR

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 18, 2024

De fil en aiguille, le Grec affiche 26 points, 15 rebonds et 8 passes tandis que les Bucks prennent 13 points d’avance avec encore 12 minutes à jouer.

Après une belle première mi-temps, OKC a totalement perdu les pédales avec six ballons perdus (contre seulement trois en première période), mais continue son chantier de loin avec une atroce 3/24.

Ce constat ne va absolument pas changer sur le dernier acte.

Après Damian Lillard et Giannis, c’est Brook Lopez qui vient mettre le couvert sur cette rencontre avec deux tirs à 3-points. L’écart atteint la barre des 20 points et le Thunder ne revient pas, mais vous pensez que c’est une raison suffisante pour pousser les Bucks à lever le pied ? Certainement pas.

Je pense qu’on peut commencer à remballer pic.twitter.com/4EKjEwk9oL

— Tibo 🕸🦋 (@MNThibault_) December 18, 2024

On parle tout de même d’une équipe qui a fait un début de saison calamiteux et qui souhaite montrer à toute la Ligue qu’elle est de retour parmi les grands.

Giannis continue sa dissection de la bande de Shai Gilgeous-Alexander et finit la rencontre avec un gros triple-double à 26 points, 19 rebonds, 10 passes et 3 contres.

Les Bucks s’imposent 97-81 et remportent cette seconde édition de la NBA Cup.

Giannis est élu MVP de la compétition et Damian Lillard peut fêter son premier trophée collectif et ça, c’est beau.

Officiel : Giannis Antetokounmpo élu MVP de la NBA Cup 👏🏆 pic.twitter.com/VS00udXCZ2

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 18, 2024

Ce qui est moins beau, en revanche, c’est l’horrible performance proposée par OKC. SGA finit à 21 points à 8/24 au tir et Jalen Williams à 8/20. Plus globalement, c’est tout le Thunder qui est passé au travers avec ce catastrophique 5/32 à 3-points.

Les hommes de Mark Daigneault ont proposé leur pire partition de la saison. Dommage que ce soit lors d’une finale en antenne nationale.