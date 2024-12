Le Thunder s’est troué : 5/32 à 3-points, difficile de remporter une finale dans ces conditions

Le Thunder était attendu lors de cette finale de NBA Cup. C’était l’occasion de voir le premier sacre collectif d’un groupe ultra-prometteur, mais cette première tentative s’est avérée être un fiasco XXL avec une terrifiante maladresse à 3-points.

OKC n’est pas réputé pour être une excellente équipe à 3-points. Cette saison, les hommes de Mark Daigneault ont le 11ème pire pourcentage de la Ligue à longue-distance (35%), mais rien ne laissait présager l’horrible débâcle à laquelle on allait assister cette nuit.

Pourtant, rapidement, la puce nous est mise à l’oreille. Si sur le premier quart-temps, Isaiah Hartenstein déboîte le secteur intérieur de Milwaukee (avant le réveil de Giannis), à 3-points, c’est déjà beaucoup plus compliqué.

Les shoots ricochent, rentrent et ressortent, mais ne transpercent les filets qu’une seule fois sur les dix premières tentatives d’OKC.

Symbole de ce raté, ce shoot d’Alex Caruso derrière l’arc à la fin du premier acte, refusé pour un seul petit dixième de seconde de retard.

Le buzzer beater de Caruso n’est pas validé, ça se joue à quelques millimètres pic.twitter.com/uzxsOEbLkQ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 18, 2024

Lors du retour aux vestiaires, le Thunder a déjà raté 16 de ses 17 tentatives de loin, mais n’est mené que d’un point. Malgré la maladresse, on n’est pas inquiet.

Sauf qu’OKC se retrouve pris dans un engrenage infernal qui va finir par lui causer du tort.

Si les shoots extérieurs ne rentrent pas, ceux des Bucks n’ont aucun mal à fendre les filets à l’image de Damian Lillard et Brook Lopez qui font grossir l’écart en faveur de Milwaukee.

Avec un Giannis absolument imprenable dans sa moitié de terrain et des Daims plutôt adroits, il ne reste qu’une seule solution à OKC pour tenter de remonter au score : tirer de loin.

Les hommes de Mark Daigneault insistent, mais on parle d’une équipe déjà pas super adroite en temps normal, qui n’a pas mis une bille depuis le début de la rencontre et qui voit l’écart s’agrandir au fur et à mesure que les minutes s’égrainent.

Aucun élément n’est réuni pour permetrre au Thunder de régler la mire et ça se confirme au coup de sifflet final.

OKC finit la rencontre avec un atroce 5/32 de loin. Shai Gilgeous-Alexandre sort un 2/9 à 3-points, Isaiah Joe un 1/6 et Luguentz Dort un 0/4.

Ce qui aurait dû être le premier sacre d’un jeune collectif s’est transformé en une débâcle, mais c’est peut-être bien ce qui peut rendre ce groupe encore plus fort.

OKC peut avoir des regrets.

Pas souvenir de les avoir vu jouer « aussi mal » cette saison. Pas qu’une histoire de réussite à trois points, même les choix et le fight n’ont pas été autant là que prévu.

Se sont fait malmener et c’est pas dans leur habitude. Petit reality check.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 18, 2024