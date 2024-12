Damian Lillard enfin champion NBA (de la NBA Cup)

Allez, fallait bien qu’on la place. Malgré son immense carrière individuelle, Damian Lillard n’avait jamais rien remporté collectivement en NBA. L’affront est lavé, avec désormais une NBA Cup à son palmarès. Une bague pour Dame, même si on imagine qu’il en veut une autre, une vraie.

Ça risque d’être l’un des running gag de cette saison : Damian Lillard est enfin champion NBA. Oui, il ne s’agit “que” de la NBA Cup, bien loin de ses prétentions qui se situent à la fin du printemps, quand les chaudes soirées de juin sont propices à la célébration. Est-ce que la fin d’automne à Vegas est aussi prestigieuse ? Sans doute que non, m’enfin. L’armoire à trophée de Lillard n’est plus vide, c’est ça qu’on aime.

Damian Lillard est champion NBA* 🥹🥹🥹🥹🥹🥹

(*NBA Cup)

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 18, 2024

Barré par les Warriors à l’Ouest pendant la majeure partie de sa carrière, Lillard a tenté d’aller voir à l’Est si l’herbe était plus verte. Pour l’instant, ce n’est pas le cas en matière de titre NBA, mais on salue l’effort avec la NBA Cup. Qu’elle puisse créer l’alchimie nécessaire aux Bucks pour aller au bout et récompenser un parcours qui mérite amplement la récompense ultime.

Damian Lillard:

8x All-Star

7x All-NBA

ROTY

NBA Top 75

Bubble MVP

And now, NBA Cup Champion. pic.twitter.com/PW6HrCIWAa

— StatMuse (@statmuse) December 18, 2024