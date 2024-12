Depuis quelques jours, les rumeurs de transfert en vue de la trade deadline de février sont de plus en plus nombreuses. On y retrouve souvent les Warriors, Jimmy Butler et même… LeBron James. Aujourd’hui, les trois sont liés.

Si l’agent de Jimmy Butler a tenu à fermer le clapet de l’insider Shams Charania, l’ailier du Heat fait clairement partie des dossiers à surveiller sur le marché des transferts. On sait aussi que les Warriors sont à la recherche d’une star, et il ne faut donc pas être un génie pour comprendre que Jimmy pourrait représenter une option pour Golden State.

C’est exactement ce qu’indique l’insider d’ESPN Brian Windhorst.

“Depuis que le Heat a refusé de prolonger le contrat de Butler, on se dirige probablement vers la fin de l’aventure entre Jimmy Butler et le Heat. Ce n’est pas encore certain, mais de plus en plus les équipes jettent un œil à ce dossier pour voir ce qui est possible de faire. Et parmi elles, il y a les Warriors. Les Warriors sont vraiment actifs pour essayer de recruter une star, ils ont essayé durant l’été. Si Jimmy Butler est disponible, et les Warriors ressentent le besoin de se renforcer, ça pourrait arriver.”

Ces deux derniers jours, Shams Charania a indiqué que Jimmy Butler possédait les Warriors sur sa liste de destinations potentielles en cas de départ de Miami.

Autre nom mentionné par Brian Windhorst en lien avec les Warriors ? LeBron James.

Ce n’est pas la première fois qu’une rumeur impliquant le King et Golden State traverse la NBA. C’était déjà le cas il y a un an, quand les Warriors et les Lakers ont brièvement discuté d’un transfert de James. Les Lakers et LeBron n’ont jamais vraiment imaginé se séparer et Rich Paul – l’agent du King – a assez rapidement mis fin aux spéculations. Mais visiblement, les Warriors sont prêts à revenir à la charge.

“Depuis l’an dernier, les Warriors rêvent d’associer LeBron à Stephen Curry et Draymond Green. Ils se sont renseignés, mais sans succès. Mais ça c’était en février, avant que LeBron ne joue avec Steph Curry et sous Steve Kerr pour remporter la médaille d’or olympique cet été. Les Warriors vont clairement surveiller la situation.”

Alors que les Lakers connaissent de grosses turbulences en ce moment, LeBron James peut-il envisager un transfert chez les Warriors afin de finir sa carrière aux côtés de Stephen Curry ?

Toujours selon Brian Windhorst, qui rappelle que le King possède une clause de non-transfert, LeBron n’a pour l’instant donné aucune indication aux Lakers concernant un potentiel départ cette saison.

Source texte : ESPN

