En marge des mauvais résultats actuels des Lakers, des rumeurs concernant un potentiel transfert de LeBron James ont commencé à animer l’actualité NBA ces derniers jours. Mais sauf énorme tremblement de terre, le King ne bougera pas de Los Angeles.

On en a entendu des choses récemment sur l’avenir de LeBron James. Et s’il demandait son transfert ? Les Lakers doivent-ils se séparer de lui ? Et s’il faisait équipe avec Stephen Curry aux Warriors ? Et si le King se faisait transférer avec son fils Bronny ?

Difficile parfois d’y voir clair au milieu de tous ces bruits de couloir, alors on a décidé de faire le tri pour se baser avant tout sur le dernier report de Brian Windhorst, l’insider d’ESPN qui suit le King à la trace depuis ses années lycée. Souvent bien informé concernant LeBron, Windhorst assure qu’un départ des Lakers n’est pas d’actualité.

“Il faut savoir une chose concernant LeBron, c’est lui qui décide. Il a une clause de non-transfert, et la seule indication qu’il a donnée aux Lakers, c’est qu’ils devaient améliorer l’effectif actuel, pas qu’il comptait partir.”

Lorsque LeBron James a prolongé aux Lakers l’été dernier, il a obtenu une no-trade clause qui lui donne la possibilité de bloquer tout transfert des Lakers. Ces derniers ne peuvent pas l’envoyer dans une autre équipe sans son consentement, par contre LeBron peut demander un trade s’il souhaite jouer ailleurs. Possédant également une player option sur la saison 2025-26, le King a tous les pouvoirs sur la manière de gérer sa fin de carrière.

REPORT: LeBron James has not given any indication to Lakers about requesting a trade, per @WindhorstESPN.

LeBron wants the Lakers to upgrade the roster they already have. pic.twitter.com/7WgR6zIzUB

À l’heure de ces lignes, malgré les rumeurs et les mauvais résultats récents des Lakers, LeBron James ne semble pas avoir l’intention de faire ses valises pour quitter Los Angeles.

Est-ce que ça peut changer d’ici au mois de février ? Peut-être.

Mais pour l’instant, toutes les rumeurs de transfert le concernant sont à prendre avec de grosses pincettes.

