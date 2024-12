Shams Charania répond à l’agent de Jimmy Butler : “Je maintiens mes infos à 1000%”

Les esprits s’échaufferaient-ils autour de la situation de Jimmy Butler à Miami ? Après avoir répondu sévèrement à Shams Charania, insider ESPN à la source des rumeurs, l’agent de Butler a été directement visé par le journaliste, qui explique être certain de ses informations. Spoiler : on a tendance à le croire, quand même.

Quand Shams Charania sort une information de son chapeau, qu’il s’agisse d’une rumeur concernant un transfert, d’une discussion en cours de la ligue sur un sujet très important, le tuyau n’est jamais remis en doute. Le journaliste d’ESPN a acquis une notoriété importante ces dernières années, en grande partie pour la véracité de ses infos et la fiabilité de ses sources.

Alors quand l’agent de Jimmy Butler, Bernard Lee, se chauffe sur Twitter pour dire que l’insider raconte “de la merde” et ne devrait pas mêler son nom à ce genre de conneries, forcément, il faut s’attendre à une réponse. Elle n’a pas traîné.

“Je maintiens à 1000% mes infos. C’est entièrement vérifié. En tant que professionnel, c’est ce pourquoi je suis payé. Point.” – Shams Charania

Ici, on a l’habitude de traiter des rumeurs. Et Shams n’a jamais fait défaut sur ce point. Ce qui n’est pas spécifiquement le cas d’agents et de franchises qui entretiennent parfois certains bruits de couloir pour faciliter des opérations et autres négociations.

Ok donc Shams Charania a DIRECTEMENT répondu à l’agent de Jimmy Butler, qui l’a accusé de raconter n’importe quoi au sujet de son joueur.

« Je maintiens à 1000% mes infos. C’est entièrement vérifié. En tant que professionnel, c’est ce pourquoi je suis payé. Point. »

Ambiance.…

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 12, 2024

Toutefois, il faut noter qu’il est assez rare qu’un agent prenne la parole de manière aussi virulente pour critiquer un journaliste. Alors, qui a raison ? Chacun se fera son propre avis, mais les mots de Shams – qui n’a, jusqu’à preuve du contraire, rien à gagner en lâchant l’info – sont d’allure à convaincre un poil plus ici.

Source : ESPN