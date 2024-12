Tout petit programme ce soir, histoire de redescendre un peu après deux soirées de NBA Cup hautes en couleurs (de parquets). Envoyez le menu du soir !

Le programme NBA de la nuit

1h30 : Celtics – Pistons

1h30 : Heat – Raptors

2h : Pelicans – Kings

L’affiche de la nuit : Celtics – Pistons (1h30)

Oh la gueule de l’affiche. On exagère un peu marre que ça nous fait rire, mais, en vrai de vrai on est sur un joli (bof) petit choc de l’Est, entre les champions en titre et une équipe de Detroit loin d’être aussi nulle qu’annoncé. Largement de quoi inquiéter les C’s, et ici ça suffira à mettre le réveil en début de nuit !

Mais aussi…

On parle beaucoup du Heat en ce moment, mais c’est davantage à propos des rumeurs de transfert entourant Jimmy Butler. Ce soir il faudra quand même penser à jouer au basket, face aux Raptors, privés pour leur part de leur leader Scottie Barnes et donc passés de la catégorie “pas bon” à la catégorie “nullos”.

Pelicans – Kings c’est une belle affiche de play-in, voire de play-out, mais pas de Playoffs. Ce soir, néanmoins, ça fera bien l’affaire.

Les Français sur le pont

Armel Traoré, mais ce sera plutôt en G League, on ronfle.

L’Injury Report de la NBA, c’est juste ici.