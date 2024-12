Depuis mardi, les rumeurs entourant Jimmy Butler s’enchaînent. Après les Warriors, les Mavs et les Rockets, ce sont les Suns qui seraient sur la liste du joueur du Heat. Mais l’agent de Jimmy a réagi dans la foulée, s’en prenant directement à l’insider Shams Charania !

Le nom de Jimmy Butler n’arrête pas de revenir dans les rumeurs ces dernières heures. Mardi, l’insider Shams Charania a enflammé la planète NBA en annonçant que :

Le Heat est prêt à écouter les offres pour Butler Butler envisage un départ à Houston, Dallas et Golden State

Hier, Shams en a remis une couche en ajoutant les Phoenix Suns comme franchise pouvant potentiellement intéresser Jimmy Butler en cas de départ de Miami, se basant sur ce que l’agent du joueur – Bernard Lee – aurait communiqué à travers la NBA.

Shams doubles down on his report during NBA Countdown, saying to keep a “very close eye” on the Phoenix Suns in the Jimmy Butler sweepstakes

Sauf que tout ça, ça n’a pas plu – mais alors pas du tout – à Monsieur Lee. L’agent de Butler a en effet réagi sur X en sortant la sulfateuse. Morceaux choisis.

“D’accord, écoute. Je n’ai rien dit hier parce que j’étais occupé, mais si tu n’arrêtes pas de mettre mon nom sur tes conneries inventées de toutes pièces […] je ne sais pas ce que je vais faire parce que je suis un père d’âge avancé, mais sache que cela indiquerait un sérieux mécontentement. Tout cela est inventé. Je n’ai jamais fait ça, et honnêtement cela ne m’aiderait pas, ni la position que je représente, de faire quoi que ce soit qui ait été rapporté par ce ‘journaliste’. Shams, c’est l’occasion de dire ‘pardon j’ai laissé Chat GPT écrire mes tweets et cela s’est transformé en Peter Vescey à l’ancienne’ (Shams, Peter était un écrivain dans les années 90).”

Qui croire ? Shams et ses sources ? L’agent de Jimmy Butler ?

On vous laisse vous faire votre propre avis. En tout cas, sachez que Phoenix n’est pas intéressé par les services de Butler si l’on en croit l’insider des Suns Gerald Bourguet, et que les Cactus – équipe au-dessus du second apron – ont de toute façon une marge de manœuvre hyper limitée pour réaliser des transferts.

