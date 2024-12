Les sondages en NBA sont nombreux et réguliers. Mais aujourd’hui, on ne va pas se demander qui est le MVP de la NBA, le joueur le plus clutch, le meilleur coach ou l’équipe avec le meilleur noyau de jeunes joueurs. Aujourd’hui, la question tourne autour des front offices. Qui possède le meilleur management en NBA ? Spoiler, on va parler du Thunder.

L’étude a été réalisée par The Athletic, qui a demandé à 40 dirigeants (présidents, manager généraux, assistants GM…) à travers la NBA de classer les meilleurs front offices de la Grande Ligue. Bien évidemment, un dirigeant ne pouvait pas voter pour son propre front office, sinon c’est pas drôle.

Voici les résultats de l’enquête :

Oklahoma City Thunder (classé 1er à 29 reprises sur 40) Boston Celtics Miami Heat Memphis Grizzlies Minnesota Timberwolves

From @TheAthletic: It takes a village to win an NBA championship. We canvassed 40 executives across the league — presidents, general managers, VPs and assistant GMs — to rank the NBA’s top front offices. There was a runaway winner, and it wasn’t close. https://t.co/wfdgZVAdbf

— The New York Times (@nytimes) December 11, 2024

Sam Presti et le Thunder surclassent la concurrence dans ce sondage. Et franchement, on n’est pas surpris. Si chaque votant possède ses propres critères pour désigner qui est le meilleur front office de la NBA (résultats sportifs, construction de l’équipe, stratégie à court ou long terme, taille de marché, draft, recrutement…), OKC coche tellement de cases que c’est difficile de voter pour un autre management.

À l’heure de ces lignes, le Thunder est au sommet de la Conférence Ouest alors qu’il possède l’un des rosters les plus jeunes de la Ligue. Shai Gilgeous-Alexander – candidat MVP – a été récupéré en 2019 dans un trade XXL où OKC a en plus récupéré cinq choix de premier tour de draft (et deux pick swaps de premier tour) en échange de Paul George ! Ce transfert a véritablement posé les bases du succès actuel du Thunder. Grâce à deux années de tanking, la franchise d’Oklahoma City a pu se renforcer à la Draft (Jalen Williams, Chet Holmgren…) tout en continuant d’accumuler des picks. En 2021, Sam Presti possédait pas moins de 36 choix de draft sur les sept prochaines années !

Alors que le Thunder a progressé à vitesse grand V ces deux dernières saisons sous l’impulsion du coach Mark Daigneault, Presti a frappé fort cet été pour renforcer son noyau très prometteur. Isaiah Hartenstein est arrivé en tant qu’agent libre, tandis qu’Alex Caruso a été récupéré aux Bulls en échange de Josh Giddey (drafté en 2021). Résultat : le Thunder possède aujourd’hui la meilleure défense NBA, l’une des équipes les plus profondes de la Ligue, et est armé pour jouer le titre à la fois cette saison et pour de nombreuses années à venir. Tout ça en possédant de la flexibilité (via les picks de draft) à une époque où c’est peut-être plus dur que jamais de construire un succès à long terme au vu du nouveau CBA.

The Athletic canvassed 40 executives across the NBA — presidents, GMs, VPs and assistant GMs — to rank the league’s top front offices.

There was a runaway winner, and it wasn’t close.

Here’s how they voted: https://t.co/0VpzqJMXuR pic.twitter.com/ECIKVikSEr

— The Athletic (@TheAthletic) December 11, 2024

Construire un vrai candidat au titre est difficile partout, mais peut-être encore plus dans un petit marché comme Oklahoma City, où c’est plus difficile d’attirer des agents libres.

Il y a une dizaine d’années, Sam Presti avait déjà réussi à monter une équipe capable de gagner la bague avec le trio Kevin Durant – Russell Westbrook – James Harden, mais le transfert du Barbu – pour raisons financières – avait fini par plomber le projet OKC, KD faisant ses valises en 2016 sans le moindre titre.

On imagine que Presti a retenu certaines leçons de cette période (en tout cas on verra quand il faudra offrir le pactole à Williams et Holmgren…), lui qui réalise actuellement une véritable masterclass en matière de team building avec le Thunder. Il manque juste une petite bague de champion pour valider définitivement son travail et celui de ses associés.

