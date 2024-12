Victor Wembanyama participait à son premier match de Noël dans la Mecque du basket-ball, à savoir le Madison Square Garden, et on peut dire qu’il n’a pas chômé : 42 points, 18 rebonds, 4 passes et 4 contres, mais le tout ponctué par une… défaite (114-117). La soirée a failli être parfaite.

Souvenez-vous, la saison dernière, Victor Wembanyama avait raté sa première sortie au Madison Square Garden avec – à peine – 14 points face aux Knicks.

Cette année, il avait l’occasion de se refaire et pas pour n’importe quelle occasion puisqu’il s’agit de son tout premier match de Noël.

Wemby ne va pas se manquer.

Pourtant, au début de rencontre, on a eu deux trois gouttes de sueurs qui ont perlé sur notre front quand le Français a démarré à 0/4 à 3-points. Sauf que dès qu’il a trouvé la mire, il est devenu inarrêtable avec 3 bombinettes consécutives derrière l’arc.

Victor du logo ! pic.twitter.com/469eRdkS92

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 25, 2024

Si l’Alien avait mis 14 points au MSG la saison dernière, il en a déjà mis 17 avec… 7 minutes à jouer avant la mi-temps.

Au moment de retourner au vestiaire, Victor Wembanyama pointe avec une très belle ligne de stats à 24 points, 11 rebonds et 4 passes.

On commence à ouvrir les livres d’histoire pour voir jusqu’où Wemby peut nous emmener et rapidement, on projette cette perf parmi les plus grandes des Christmas Games.

La seconde mi-temps débute et le Rookie de l’Année en titre est beaucoup plus discret. Karl-Anthony Towns décide (enfin) de sortir les griffes et de faire la chanson au Français, mais malgré tout l’Alien est à 31 points avant le dernier acte.

C’est dans de fameux dernier acte que le tournant du match a lieu. Après avoir enchaîné les buckets au début du quatrième quart, Victor Wembanyama plante un nouveau tir depuis l’Empire State Building. On pense alors qu’il a atteint la barre des 45 points. Sauf que Chris Paul a subi une faute juste avant.

Le panier est annulé, et la fête prend un coup dans le nez.

Sur la fin de match, Wemby est beaucoup moins en vue et finit la rencontre avec 42 points (16/31 au tir, 6/16 à 3-points), 18 rebonds, 4 passes et 4 contres, mais il repart de New York avec une défaite.

Si à la mi-temps, on avait ouvert les livres d’histoire, on ne les a pas refermés malgré le revers subi. Victor Wembanyama signe la troisième plus haute marque au scoring sur un premier match à Noël derrière les 43 points de Tracy McGrady et les 45 de Wilt Chamberlain.

Victor Wembanyama ce soir face aux Knicks :

42 points

18 rebonds

4 passes

4 contres

Tout le monde en parle.

En France et aux USA.

Match de superstar de Wemby en antenne nationale, au Madison Square Garden. pic.twitter.com/DLryp9wxi7

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 25, 2024

Plutôt pas mal.

Wemby signe donc une première masterclass pour ses débuts sur les parquets du Christmas Day, et il y en aura forcément d’autres !

Et si c’était lui qui faisait tomber un jour les 60 points de Bernard King à Noël ? Un record établi depuis 40 ans et qui n’attend plus que de tomber.