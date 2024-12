Un Mikal Bridges (41 points) en mode Père Noël écœure les Spurs

La performance de haute voltige de Victor Wembanyama était tout simplement étincelante pour le premier Christmas Game de sa carrière. Mais un certain Mikal Bridges voulait absolument porter le costume du héros ce soir au Madison Square Garden !

“Wemby ou pas, m’en bat les co*illes”

L’ancien ailier des Suns et des Nets n’avait que faire des 42 points de Totor. En ce jour de Noël, ce bon vieux Michel Ponts a décrété que le personnage principal de ce premier match du Christmas Game, ce serait lui et personne d’autre.

41 points à 17/25 aux tirs dont 6/9 depuis Wall Street, avec 1 rebond, 4 passes décisives, 2 interceptions et 2 contres. Le tout sans aucune balle perdue, c’est du méga-propre ! Cerise sur le gâteau (de Noël) : Mikal s’est montré hyper clutch pour faire basculer le match en faveur des Knicks.

Mikal Bridges ce soir.

41 points à 17/25 au shoot.

Joyeux Noël à tous les fans des Knicks. pic.twitter.com/NobiWpOB4J

Avec des Knicks globalement maladroits, notamment Jalen Brunson, il fallait un match de zinzin pour sauver cette maladresse du parking. C’est à ce moment-là que Mikal Bridges a décidé de faire cramer son poignet pour apporter la victoire à NYC en ce 25 décembre. Il fallait bien ça pour éteindre aussi l’autre incendie venu tout droit du Chesnay aujourd’hui. Le feu face au feu, bah ça fait un plus grand feu, et ce match ressemblait vachement au Vésuve en éruption.

Cette année, à la Big Apple, le costume du père Noël était orange et bleu, et était frappé du numéro 25 de Mikal, qui a sorti sa plus haute marque de la saison au scoring, un match encore plus savoureux que la dernière part de bûche qui vous attend ce soir. Si vous vous posez la question, son shoot va bien mieux, merci pour lui.

Il fallait au moins cette perf de Mikal pour tenir tête au match complètement fou envoyé par Wemby.

Aucun shoot de loin qui rentre pour les Knicks, pas le Brunson du siècle, et c’est Bridges qui envoie un chef d’œuvre pour regarder Victor droit dans les yeux.

Énorme.

