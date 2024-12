Klay Thompson a eu son quart d’heure de gloire en ce 25 décembre 2024 face aux Wolves malgré la défaite. En effet, il a dépassé Reggie Miller au classement des meilleurs shooteurs à 3 points de l’histoire de la NBA.

Ce match de Noël entre Mavericks et Timberwolves a, comme le premier entre Knicks et Spurs, offert un scénario à suspense. Mais il a aussi permis à Klay de gagner une nouvelle place au classement des meilleurs shooteurs du parking de l’histoire de la NBA et de s’immiscer dans le Top 5.

Avec 2 561 tirs primes en carrière, Klay Thompson envoie Reggie Miller dans le rétroviseur et a désormais Damian Lillard en ligne de mire, même si ce dernier sera forcément difficile à atteindre car encore en activité et susceptible d’envoyer des gros cartons. Mais quand on connait les coups de chaud de l’arrière, sur un malentendu, pourquoi pas ?

Klay Thompson dépasse officiellement Reggie Miller dans la liste des snipers les plus prolifiques de l’histoire de la NBA. pic.twitter.com/3Pu7WLpPXo

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 25, 2024

Ce sont Ray Allen, James Harden et son Splash Brother de l’époque Stephen Curry qui composent toujours ce glorieux podium, eux qui ont inscrit respectivement 2 973, 3 022 et… 3 871 tirs de loin en carrière. Celui qui voudra détrôner le Chef devra assurément se lever tôt pour y parvenir.

Pour donner un peu de contexte, il faut aussi rappeler que Klay Thompson a fait deux saisons blanches, lors desquelles son compteur est évidemment resté bloqué. Et si on rajoute deux fois 225 (son nombre de trois points inscrits par saison en moyenne) à son total actuel, il serait à la deuxième place de ce classement.

Malheureusement, au-delà de cette cinquième place acquise ce soir, Klay n’a pas pu éviter la défaite des Mavericks 105 – 99 face aux Wolves.