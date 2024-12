Troisième match de cette soirée du Christmas Day NBA, ce Celtics – Sixers était prévu comme un choc de l’Est. Deux équipes au situations pourtant bien différentes se sont présentées sur le parquet du TD Center, mais ont proposé une partie au scénario à hauteur de l’événement. À la fin ? Philadelphie réalise son meilleur match de la saison et s’impose !

Une pluie de 3-points pour entamer la partie. La statistique qui fait beaucoup parler en début de rencontre est la suivante : sur les 36 premiers points inscrits par Boston, 30 l’ont été à 3-points. L’efficacité est là, mais les Sixers sont toujours au contact notamment à cause des errements défensifs et des pertes de balles assez nombreuses des Celtics.

Guerschon Yabusele réalise un super début de match, mal gardé par Kristpas Porzingis derrière l’arc. Joel Embiid, qui a un peu trimé au démarrage, est rentré progressivement dans sa soirée et s’offre même le tir à 3-points pour sécuriser une avance de 3 possessions à la mi-temps. Dans le jeu, sur l’aspect visuel, on ne s’éclate pas forcément. Jayson Tatum est pourtant chaud, mais collectivement… c’est plutôt pauvre.

C’est moi ou il lâche un giga bras d’honneur ? 😭pic.twitter.com/Isp1Q0m4RJ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 25, 2024

La deuxième mi-temps est de meilleure facture côté Celtics, moins pour les Sixers qui réalisaient pourtant une belle prestation jusqu’ici. Incapables d’exploiter une prise à deux au poste bas sur Embiid, avec Maxey et Paul George sur le terrain. On frôle le ridicule lorsque l’on lit cette phrase, mais elle pourtant bien vraie. Seul bémol du troisième quart des Verts : Kristaps Porzingis doit quitter le terrain après une légère torsion de la cheville, on ne prend pas de risque.

Kristaps Porzingis slipped and came up limping. He’s staying in the game for now. pic.twitter.com/a7CPRGJO7V

— Taylor Snow (@taylorcsnow) December 25, 2024

Jaylen Brown, plutôt discret en première partie de rencontre, prend la gonfle ça marche : les Celtics effacent leur retard et sont à nouveau au coude à coude. Défensivement, c’est mieux aussi et voici la preuve : 0 point pour Tyrese Maxey dans le 3e quart-temps.

L’erreur est réparée avec de la ficelle qui tremble à l’aube du money time. Les Sixers reprennent de l’air, profitant d’un coup de mou de Boston qui recommence à commettre des erreurs en défense. Ça donne un run de 18-2 en faveur de Philly. Violent à souhait, et les Celtics sont désormais en fâcheuse posture alors qu’il ne reste que cinq minutes. À souligner : l’excellent match de Caleb Martin, intraitable qui termine à 23 points avec 7/9 derrière l’arc !

CALEB MARTIN CAPS OFF AN 18-2 RUN 🔥🔥 https://t.co/OqVeLDMumo pic.twitter.com/mmpiDamfMx

— NBA (@NBA) December 26, 2024

Mais messieurs dames, on est à Noël. Une journée remplie de magie. 11-0 des Celtics pour revenir totalement dans le match ! Tyrese Maxey perd deux ballons de suite, ne communique pas sur un écran qui laisse Derrick White totalement ouvert au large. Ça fait seulement 5 points d’écart à la marque globale, rien n’est fait. Souci : les Celtics vont encore craquer, la faute à un Tyrese qui rattrape ses erreurs et termine avec 33 points, 12 passes, 4 rebonds et 3 interceptions. Philadelphie tient son plus prestigieux succès de la saison, espérons qu’il soit fondateur !