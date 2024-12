Après la folie de Noël, retour au calme avec 9 matchs au programme de cette nouvelle nuit de NBA dont un duel entre quatre Français et là on ne va pas bouder notre plaisir.

Le programme NBA de ce soir :

1h : Washington Wizards – Charlotte Hornets

1h : Orlando Magic – Miami Heat

1h : Indiana Pacers – Oklahoma City Thunder

1h30 : Atlanta Hawks – Chicago Bulls

2h : New Orleans Pelicans – Houston Rockets

2h : Milwaukee Bucks – Brooklyn Nets

2h : Memphis Grizzlies – Toronto Raptors

4h : Sacramento Kings – Detroit Pistons

Carré de Français entre Wizards et Hornets

Sur le papier, on vous l’accorde, ce match entre Washington et Charlotte, ce n’est clairement pas l’affiche du siècle, mais si on y ajoute la French Touch, cette confrontation prend tout de suite un nouveau tournant.

En théorie, on devrait avoir quatre Français sur la feuille de match à savoir Tidjane Salaün, Moussa Diabaté, Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly. Dans les faits, rien n’est sûr à 100%. Les deux Frenchies de Washington sont toujours incertains à l’heure où ces lignes sont écrites.

Quoiqu’il en soit tant que Kyle Kuzma est absent et ça suffit amplement à notre bonheur.

Miami avec ou sans Jimmy Butler ?

Cette question ne concerne pas simplement le duel de ce soir entre Miami et Orlando, mais l’avenir plus lointain du Heat. Jimmy Butler souhaiterait quitter la Floride avant la Trade Deadline du 6 février prochain.

Pour se préparer à la vie après Jimmy-B, l’ailier du Heat pourrait bien manquer la rencontre contre le Magic.

Justement le Magic, parlons-en. La franchise de Mickey fait toujours face à son avalanche de blessure avec les absences de Paolo Banchero et celles des frères Wagner. Moe Wagner ne va d’ailleurs pas refouler un parquet de la saison, victime d’une rupture des ligaments croisés.

De’Aaron Fox vs Cade Cunningham pour boucler cette nuit de NBA

Les Kings et les Pistons ont tous les deux un bilan de 13 victoires pour 17 défaites, mais les dynamiques sont bien différentes.

D’un côté, Detroit montre un nouveau visage cette saison derrière un Cade Cunningham à la poursuite de sa première étoile au All-Star Game. Des Pistons qui souhaitent confirmer cette belle dynamique face à une équipe des Kings à la peine.

Sacramento démarrait sa saison plein d’espoir, mais le retour à la réalité est dur. SacTown est 12ème de l’Ouest et sur une belle (non) série de quatre défaites consécutives à la maison tandis que le destin de De’Aaron Fox en Californie interroge de plus en plus.

En bref, la situation est plus que compliquée à Sacramento et il serait temps de se remettre sur le droit chemin.

Et pourquoi pas dès ce soir face aux Pistons ?