Saison terminée pour Moritz Wagner (Magic)

MAIS C’EST PAS POSSIBLE… La poisse continue à Orlando, le Magic doit faire face à une nouvelle blessure, et pas des moindres. Moritz Wagner s’est en effet rompu les ligaments croisés du genou gauche lors de la victoire face au Heat.

Tout le monde retenait son souffle chez Mickey, tant l’image laissait craindre le pire. Le pivot Allemand semble s’être fait mal tout seul sur une impulsion, moins de deux minutes après son entrée en jeu, et il s’est immédiatement tenu le genou au sol. Il a quitté le parquet sans pouvoir poser le pied au sol, l’inquiétude était forcément visible sur le visage de ses coéquipiers, et notamment sur celui de son petit frère Franz.

Malheureusement, le verdict est sans appel, Moe Wagner s’est bel et bien rompu les ligaments croisés et sa saison est d’ores et déjà terminée comme l’a annoncé Shams Charania d’ESPN. Si l’équipe continue de faire front et maintient sa place dans les hauteurs de la Conférence Est, l’infirmerie d’Orlando continue de se remplir et la tâche s’annonce de plus en plus compliquée…

Orlando Magic forward Moe Wagner has suffered a season-ending torn ACL in his left knee, sources told ESPN. Wagner averaged 12.9 points and 4.9 rebounds in 18.8 minutes as a strong candidate for Sixth Man of the Year, ranking second in the NBA in total points off the bench. pic.twitter.com/boMTYgPxWD

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 22, 2024

C’est terrible pour le Magic et Moritz Wagner, qui faisait la meilleure saison de sa carrière avec 12,9 points, 4,9 rebonds et 1,4 passe de moyenne en sortie de banc. Il était l’un des candidats les plus sérieux au titre de Sixième Homme de l’Année. Malheureusement, la campagne 2024-25 s’arrête brutalement pour lui.

Une hécatombe, il n’y a aucun autre mot pour décrire l’avalanche de pépins physiques que subit le Magic depuis le début de saison. Après avoir perdu Paolo Banchero au bout de 5 petits matchs de saison régulière en raison d’une blessure aux muscles obliques puis Franz Wagner qui a connu exactement le même sort quelques semaines plus tard. Sans oublier Jalen Suggs, touché à la cheville et Gary Harris aux ischios-jambiers.

C’est maintenant au tour de Moe Wagner de rejoindre une infirmerie bien remplie. Les 4 meilleurs scoreurs du Magic sont désormais sur la touche, et certains pour encore un bout de temps. À partir du 15 janvier, le Magic disposera d’une “disabled player exception“, une enveloppe salariale mise à disposition de toute équipe ayant perdu un joueur sur blessure. Vu les antécédents de Jonathan Isaac et Wendell Carter Jr., probable que la franchise utilise cette option pour rajouter un back-up viable au titulaire Goga Bitadze.

Source texte : ESPN – Shams Charania