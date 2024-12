Victor Wembanyama a récemment été interrogé sur le nouveau format du All-Star Game. Lui qui a de très grandes chances de faire partie des festivités cette saison, s’est livré sur cet événement.

Sauf blessure, nul doute que nous verrons Wemby parmi les étoiles le 16 février 2025 au Chase Center de San Francisco. Avec 24,7 points, 10 rebonds, 3,9 passes, 1,1 interception et 3,8 contres par match, l’Alien des Spurs a les stats pour en faire partie. Et même si ce match est décrié de toutes parts depuis plusieurs années, notamment à cause des scores fleuves et de l’implication inexistante des joueurs. Victor Wembanyama promet qu’il jouera ce match pour le gagner.

“Je me demande comment redonner de la compétitivité au All-Star Game. Quand je mettrai le pied sur le terrain, je serai compétitif, c’est sûr.” – Victor Wembanyama

L’intérêt des stars dans ce match est tombé au plus bas depuis plusieurs années, et à part le sursaut d’orgueil de l’édition 2020, cela fait même encore plus longtemps que ce rassemblement festif est devenu insoutenable à regarder à cause de l’absence de défenses et des tirs à trois points en pagaille. La ligue a tenté à maintes reprises de changer de format afin de lui redonner son attractivité d’antan et a encore officialisé un changement de format pour cette année, avec un tournoi entre trois équipes de stars, et l’équipe gagnante du Rising Stars Challenge.

Mais pour Wemby, il faut tout simplement revenir aux classiques.

“Pour moi, rien ne vaut l’affrontement à l’ancienne entre Est et Ouest.” – Victor Wembanyama

De nombreuses voix se sont élevées contre ce nouveau format, dont celle de Kevin Durant qui déteste carrément. Ce que semblent vouloir les joueurs, c’est retrouver le duel entre Est et Ouest pour réaffirmer la suprématie de leur conférence. A voir s’ils disent vrai, mais en attendant de retrouver un tel format, il faudra donner une chance à ce tournoi imaginé par la NBA pour redonner du peps à un week-end qui a trop largement perdu de sa saveur au fil des ans.

En tout cas, comptez sur Victor Wembanyama pour faire tout son possible pour ramener de la compétitivité à ce All-Star Game et le jouer pour le gagner. On espère qu’il ne sera pas le seul dans cet état d’esprit.

Source texte : Legion Hoops