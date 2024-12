Landry Shamet s’engage avec les Knicks

Signature plus ou moins attendue à New York, où Landry Shamet s’est engagé avec les Knicks. Déjà présent lors de la présaison de l’équipe, il avait été mis de côté en raison d’une dislocation de l’épaule. Le voilà de retour.

Annoncé par Shams Charania, l’accord entre Knicks et Landry Shamet n’a pas grand chose d’une surprise. Le joueur a évolué avec Westchester ces derniers jours, la franchise affiliée des Knicks en G League.

The New York Knicks have agreed to a deal with guard Landry Shamet, his agent George S. Langberg of GSL Sports Group told ESPN. Shamet has fully recovered from his preseason shoulder injury and now returns to the team. pic.twitter.com/g7Y7lFjuZx

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 22, 2024

Son retour dans la Big Apple sera surtout valorisée sur le plan de l’expérience. Drafté en 2018, Landry Shamet ne sera pas une première option, mais plutôt le petit vétéran qui connaît bien le métier et apportera un peu sans faire trop d’erreurs en sortie de banc.

Source : ESPN