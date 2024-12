Alex Caruso prolonge au Thunder pour 81 millions sur 4 ans !

Un joli cadeau de Noël pour Alex Caruso ! Le divin chauve du Thunder s’est vu offrir un contrat de 81 millions de dollars sur 4 ans, une coquette somme à la hauteur de son niveau de jeu, notamment défensif. L’homme à tout faire par excellence, désormais verrouillé par Oklahoma City.

La belle nouvelle pour la famille Caruso, annoncée bien sûr par Shams Charania, messager en chef de Papa Noël.

Oklahoma City Thunder two-time NBA All-Defensive Team guard Alex Caruso has agreed to a four-year, $81 million contract extension with the franchise, his agent Greg Lawrence of Wasserman told ESPN. pic.twitter.com/22YqvnXaOd

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 22, 2024

Les termes exacts du contrat ne sont pas connus à l’heure où ces lignes sont écrites, mais les grandes lignes sont totalement à la hauteur du joueur qu’est Alex Caruso. Comptant parmi les meilleurs défenseurs extérieurs de la ligue, son arrivée au Thunder cet été a vite porté ses fruits. Un mélange d’expérience et d’envie qui le rendent bon dans quasiment l’ensemble des secteurs du jeu, bien que ce soit la protection de son cercle qui soit la meilleure de ses qualités.

Pour le Thunder, l’idée est double : montrer au joueur l’attachement qu’on lui porte, et le verrouiller pour éviter qu’il n’ait à aller écouter de potentielles offres ailleurs à la fin de son contrat actuel. Il était possible de signer un contrat pour lui à compter de ce weekend, autant dire que ça n’a pas traîné. OKC veut aller au bout des Playoffs, et disputer ses premières finales. Conserver sur la durée un joueur de ce profil est une condition obligatoire pour y parvenir, c’est désormais validé.

Ne reste plus qu’à travailler désormais, mais les bases sont posées : le Thunder est premier de l’Ouest en 22-5, avec 3 victoires d’avance sur Memphis.

Source : ESPN