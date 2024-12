Les Kings sombrent face aux Pacers (95-122)

Quel désastre. La saison des Kings est un cauchemar à tous les étages, un fait plus ou moins acquis avec les performances en dent de scie depuis la reprise de la régulière. Après la correction reçue cette nuit à domicile, infligée par les Pacers, il fallait bien en parler… car on semble avoir touché le fond, à Sacramento.

Les applaudissements du public, aux cris déchaînés de “Light the beam !” ont disparu depuis un petit moment au Golden 1 Center de Sacramento. Pire, ils ont été remplacés par les sifflets, les huées. Qui ont été pour le moins copieux cette nuit après la véritable taule que les Kings ont encaissé face aux Pacers.

Que dire ? Peut-être qu’avec les rumeurs autour de De’Aaron Fox qui ont pris de l’ampleur cette semaine, l’avenir de la franchise n’est pas des plus brillants. En tout cas, aux antipodes de ce qu’on aurait pu penser après leur remarquable saison 2022-23. Et le contenu proposé ce soir face à Indiana a presque des allures de couvercle sur la suite de la saison.

En effet, ce match à Sacramento, le deuxième d’un back-to-back entamé hier avec une défaite face aux Lakers, était une belle opportunité de se remettre dedans, de montrer que tout le bruit autour de Fox n’atteint pas le groupe. Que le scénario frustrant de la rencontre contre Los Angeles allait susciter l’envie de se passer les nerfs.

Loin de là. Un début de match pas désintéressant, bien qu’après avoir eu du mal a démarrer sur le plan de l’adresse, les deux équipes se quittent sur une égalité à la mi-temps. C’est en deuxième moitié de partie que tout va se décanter, avec des Pacers appliqués qui jouent pour gagner, et des Kings qui baissent la tête, n’ont aucun repère, se font poncer sans répondre du tout défensivement.

JARACE WALKER OFF-THE-BACKBOARD DIME 🎯

Pacers secure the victory in Sacramento! pic.twitter.com/ndnMQDk5Iv

— NBA (@NBA) December 23, 2024

DeMar DeRozan termine avec seulement 2 points, et malgré le duo Domantas Sabonis (17 points, 21 rebonds) De’Aaron Fox (23 points, 7 passes) qui a tenté d’animer un peu la rencontre, c’est toujours le même bourbier : personne à côté, si ce n’est un peu de Malik Monk et de Keegan Murray. Le banc s’est ouvert très largement, la faute à une rencontre pliée assez rapidement dans le dernier quart-temps. Et Mike Brown qui cherche encore des principes sur lesquels asseoir un jeu qui fatigue.

En somme, on attendait de l’orgueil, on a eu une bande de neuils. Qui semble dépassée, qui n’a plus un poil d’envie. Dommage, on est qu’en décembre et le patron de l’équipe pourrait partir. Fait pas bon être fan de Sacramento, heureusement que les fêtes vont esquiver rapidement ce marasme.