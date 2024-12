La NBA nous proposait cette nuit un menu allégé avant les fêtes, pas mal pour faire de la place dans l’estomac. Allez, on se fait le résumé NBA.

Les résultats de la nuit NBA

Kings – Pacers : 95-122 (stats)

Raptors – Rockets : 110-114 (stats)

Pelicans – Nuggets : 129-132 a.p. (stats)

Ce qu’il faut retenir

Les Kings ont tenu trois quart-temps, puis ont sombré complètement face aux Pacers. Une rencontre aux allures d’abandon complet, de la part du groupe. Triste.

Les Rockets reprennent du rythme avec un deuxième succès de suite. Face aux Raptors, qui n’ont pourtant pas cédé jusqu’à la fin de la partie.

Des Nuggets amorphes en termes de défense, sans envie… On attendait donc que les Pelicans, qui ont mené une majeure partie du match, l’emportent. Hélas, Nikola Jokic et Jamal Murray ont voulu se sauver les miches in extremis, et ça donne un succès de justesse en prolongation.

La poisse continue en Louisiane : Trey Murphy III s’est tordu la cheville et n’a pas terminé la rencontre…

Hors matchs de la nuit, Alex Caruso a signé un contrat de 81 millions de dollars sur 4 ans avec le Thunder, le chèque bien mérité.

Landry Shamet s’est engagé avec les Knicks.

Fin de saison pour Moritz Wagner, le Sud-Est des États-Unis est maudit.

Le highlight de la nuit

Jarace Walker goes off the backboard to himself before kicking it out to a wide open Thomas Bryant for three 🤯 pic.twitter.com/yr5d6tnmwk

— Indiana Pacers (@Pacers) December 23, 2024

Les classements NBA

JUSTE ICI !

Les résultats en TTFL

A retrouver sur le compte du Lab

Le programme de ce soir