Kevin Durant sur le nouveau format du All-Star Game : “Je déteste”

Hier soir, le nouveau format du All-Star Game 2025 a été dévoilé officiellement par la NBA. Un mini tournoi à 4 équipes qui est censé relancer l’intérêt pour le match des étoiles, mais pas de quoi convaincre Kevin Durant, qui a déjà critiqué fortement cette nouvelle formule.

On attend un peu de voir ce que donnera ce nouveau All-Star Game pour juger mais Kevin Durant n’a lui pas attendu pour dire ses 4 vérités concernant le All-Star Game 2025, organisé sous forme de mini tournoi. Interrogé par Gerald Bourguet, le MVP 2014 n’a pas mâché ses mots concernant ce nouveau test pour relancer l’intérêt du match des étoiles.

I asked Kevin Durant what he thought about the new format for the NBA All-Star Game: “I hate it. Absolutely hate it. Terrible….We should just go back to East-West.” pic.twitter.com/T7owR5aJY7

— Gerald Bourguet (@GeraldBourguet) December 17, 2024

[son avis sur le nouveau format du All-Star Game 2025, ndlr] “Je déteste. Je déteste vraiment. C’est terrible. Les formats du All-Star Game changent. Tous les formats ont été terribles à mon avis. Nous devrions revenir au format Est-Ouest, et juste jouer un match. Je pense que nous avons essayé de redonner de l’éclat au All-Star Weekend, mais je pense que nous devrions garder le format traditionnel.” “Après nous verrons comment cela fonctionne. On ne sait jamais, je peux me tromper. Ce n’est que mon opinion. Nous verrons comment cela fonctionne.”

Si KD a dosé un peu sur la fin, on sent bien sur son visage qu’il n’est pas emballé. De toute façon, peu importe la forme que donnera Adam Silver au All-Star Game, ce sont les joueurs qui feront que ce match redeviendra un événement attractif pour les fans. S’ils continuent à faire l’effort minimum avec une orgie de points sur fond de concours de dunks, on aura le droit à la même purge que ces dernières années.

Source texte : Gerald Bourguet