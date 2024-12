Encore une fois cette saison, les Kings sont dans le dur. Une série en cours de quatre défaites consécutives, toutes à domiciles et une 12ème place à l’Ouest. Cette période de Noël ne sera pas à la fête côté Sacramento.

DeMar DeRozan n’a plus les yeux en face des trous ou le poignet aligné face au cercle, c’est comme vous préférez

Si beaucoup de fans des Kings se voyaient déjà au sommet de la Conférence Ouest avant que la saison ne démarre alors qu’à l’époque, il y avait déjà de sérieuses raisons de douter, le retour à la réalité fut rude.

Sacramento alternait entre le moyen et le mauvais, mais sur les quatre derniers matchs, on a clairement atteint la barre du très mauvais pour ne pas dire du médiocre. Les Kings avaient l’occasion de se refaire avec quatre matchs à la maison face aux Lakers deux fois, aux Nuggets et aux Pacers. On ne parle pas des têtes d’affiche de la Ligue (au grand dam des fans de Denver), mais de trois équipes avec lesquelles les Kings, si ambitieux en septembre dernier, sont censées rivaliser.

Résultat des courses : 4 défaites, un bilan négatif, une 12ème place à l’Ouest, le pire bilan à domicile de la Ligue (à égalité avec les Wizards) et des fans qui huent leur propre franchise. On n’est pas certain que ce soit le genre de cadeau de Noël qui plaît aux fans de Sacramento.

Un joueur incarne cette débâcle californienne : DeMar DeRozan. Sur les quatre derniers matchs, DMDR c’est 10 points de moyenne à 33% au tir, 3,5 rebonds et 3 passes. Au-delà du non-apport statistique, c’est la manière dont DeRozan se troue qui choque. Tout d’abord, il a raté le tir de la gagne face à Denver ensuite il a pris deux revers face à son ennemi de toujours LeBron James.

Au passage, face au King, DMDR a essuyé 50 défaites en carrière pour à peine 12 victoires, c’est bien sûr un record all-time.

DeMar DeRozan is now 12-50 vs LeBron James in his career.

That’s the most losses vs a player in NBA history 😭 https://t.co/WPgEp2o4J1

— BricksCenter (@BricksCenter) December 22, 2024

Enfin, hier soir face aux Pacers, l’ex-Taureau a pondu une jolie disasterclass à 2 points, 2 rebonds, 2 passes.

Pour résumer, DeMar DeRozan n’est pas clutch, il ne score pas et il ne défend pas des masses. Sur les derniers matchs, son arrivée est plutôt un poids enchaîné aux pieds des Kings et c’est bien dommage, mais il n’est pas le seul responsable de la déroute de Sacramento.

Un coach dans le dur

Plus tôt dans la saison, on mentionnait le manque de profondeur des Kings. Rien a changé et ce, malgré l’arrivée de Jae Crowder. Ce qui interroge en réalité, ce n’est pas la qualité ou la profondeur de cet effectif, mais l’utilisation qui en est faite par Mike Brown.

Le coach cherche des solutions et semble à court d’idée à l’image de l’utilisation très faible de Keon Ellis. Sur les quatre derniers matchs, il a vu son temps de jeu fondre comme neige au soleil pour n’avoir le droit qu’à un bout de garbage time, hier soir.

Une situation plutôt paradoxale puisque Mike Brown ne cesse de réclamer de la défense et une meilleure adresse à 3-points. Des qualités que cochent justement Keon Ellis. On ne dit pas que le jeune joueur serait la solution à tous les maux de Sacramento, mais il pourrait avoir un rôle plus important à jouer que celui qui est le sien actuellement.

Kings fans chanting “Keon Ellis” 😭😭 pic.twitter.com/FWNTXudshq

— KingCharge (@KingCharge) December 23, 2024

L’absence de Keon Ellis se fait tellement ressentir que les fans le réclament, mais Mike Brown fait la sourde oreille. Autre chose que les fans commencent à réclamer, c’est le départ du coach. Avec l’effectif qu’il a sous la main, les résultats devraient être meilleurs que ça et il ne serait pas étonnant de le voir rapidement mis sur la sellette.

Un Renard sur le point de changer de terrier ?

Cerise sur le gâteau d’une situation déjà bien galère : le cas De’Aaron Fox. Le Renard n’a pas prolongé l’été dernier dans l’objectif de faire une grosse saison et de toucher plus d’argent.

Pour rentrer un peu dans les détails, si Fox est All-Star, il pourrait prolonger l’été prochain pour la rondelette somme de 349 millions de dollars sur cinq ans, ce qui en ferait le plus gros contrat de l’histoire de la NBA sauf qu’il y a deux soucis.

Premièrement, si De’Aaron Fox fait une grosse saison sur le plan individuel à 26 points, 6 passes et 5 rebonds, il n’est pas parmi les favoris pour être All-Star à l’Ouest. Si Shai Gilgeous-Alexander et Luka Doncic sont les têtes de liste pour être étoilés, le Renard se retrouve dans un combat avec James Harden, Ja Morant, Stephen Curry ou encore Anthony Edwards pour ne citer qu’eux qui ambitionnent tous d’être All-Star et vu le bilan comptable des Kings, le nom de Fox ne devrait pas ressortir en premier.

Si de nouvelle étoile sur le CV, il n’y a pas, De’Aaron Fox pourrait bien être tenté d’aller voir ailleurs.

Autre problème : la qualité intrinsèque de l’effectif de Sacramento. Le meneur de SacTown est dans sa huitième saison NBA et n’a connu les Playoffs qu’une seule fois et vu le bourbier dans lequel sont en train de se mettre les Kings, il risque de ne pas revoir la post-season de sitôt. Encore un élément qui pourrait le pousser à faire ses valises cet été.

Ou même avant.

Depuis quelques semaines, le nom de De’Aaron Fox commence à surgir dans les rumeurs de transfert. Rien de concret, mais les autres franchises de NBA voient que ça commence à sentir le roussi et prennent la température.

The San Antonio Spurs are reportedly “positioning” themselves to pursue De’Aaron Fox. 👀

per @sam_amick & @anthonyVslater. pic.twitter.com/w1CqhkUglv

— NBA Retweet (@RTNBA) December 21, 2024

Selon l’évolution de la situation aux Kings, un départ du Renard en février prochain n’est pas à exclure.

