De’Aaron Fox, prochaine star à enflammer le marché des transferts ?

Alors que les Kings soufflent le chaud et le froid cette saison, l’avenir de De’Aaron Fox à Sacramento semble de plus en plus flou. L’ancien All-Star n’a toujours pas prolongé aux Kings et se pose des questions sur le projet de sa franchise de toujours. Jusqu’à possiblement demander un transfert à l’avenir.

Le futur de De’Aaron Fox s’écrit-il à Sacramento ?

C’est une question qui pèse de plus en plus dans la sphère NBA. Et pour cause : Fox arrive en fin de contrat avec les Kings en 2026, lui qui n’a toujours pas prolongé – pour des raisons autant sportives que financières – son contrat à Sacramento. De plus, les Kings donnent l’impression de régresser depuis leur retour en Playoffs en 2023, avec une élimination au play-in tournament l’an passé et un début de saison décevant cette année (13 victoires – 15 défaites, 12e de l’Ouest).

Un tel contexte pourrait pousser De’Aaron Fox et les Kings à emprunter des voies différentes à l’avenir. On n’en est pas encore là, mais il est clair que le camp du Renard s’interroge. D’après The Athletic, Rich Paul – l’agent (très influent) de Fox – s’est en effet posé avec les dirigeants des Kings tout récemment pour tenter de comprendre le projet de la franchise. Traduction : si vous voulez que mon joueur reste, il va falloir construire une équipe plus compétitive autour de lui.

The Sacramento Kings are entering a ‘danger zone’ with De’Aaron Fox 😳, per @sam_amick

“While league sources say Fox has not asked for a trade, the former All-Star and his prominent agent are reading the room in Sacramento before deciding what comes next. Fox, who hired Paul in… pic.twitter.com/x1vS8WegCB

— NBACentral (@TheDunkCentral) December 21, 2024

Être dans une équipe compétitive, c’est la priorité – en plus des billets verts évidemment – de De’Aaron Fox aujourd’hui. Le joueur de 27 ans réalise une nouvelle saison calibre All-Star mais n’a toujours pas gagné la moindre série de Playoffs dans sa carrière. Et ça visiblement, ça commence à lui peser.

Si De’Aaron Fox – attaché à Sacramento où il évolue depuis 2017 – n’a pour l’instant pas demandé de transfert, plusieurs équipes NBA surveillent de près la situation si l’on en croit The Athletic. Parmi elles ? Les San Antonio Spurs.

Un futur duo Fox – Wembanyama aux Spurs ?

Dans le cas où De’Aaron Fox demanderait un transfert, ou refuse de prolonger d’ici 2026 (ce qui pousserait probablement les Kings à chercher un deal), les Spurs seront sans doute l’une des équipes les plus chaudes sur le dossier. The Athletic indique que la franchise de Victor Wembanyama cherche déjà à se positionner pour potentiellement recruter le Renard.

The San Antonio Spurs are reportedly “positioning” themselves to pursue De’Aaron Fox. 👀

per @sam_amick & @anthonyVslater. pic.twitter.com/w1CqhkUglv

— NBA Retweet (@RTNBA) December 21, 2024

Il est encore un peu tôt pour faire tourner la trade machine et imaginer quel type d’échange pourrait être mis en place entre les Spurs et les Kings autour de Fox. Par contre, cela montre clairement l’ambition de San Antonio, qui cherche à trouver le lieutenant idéal pour Wemby lors des années à venir.

Les progrès montrés par les Spurs en ce début de saison (bilan de 14 victoires – 13 défaites, candidat au play-in) associés à la montée en puissance de Victor Wembanyama font de San Antonio un candidat crédible. Néanmoins, les Texans auront sans doute de nombreux concurrents si Fox arrive effectivement sur le marché des transferts.

Le Renard est un véritable dragster qui tourne cette saison à plus de 26 points, 5 rebonds, 6 passes et quasiment 2 interceptions. Fox entre dans son prime, il fait partie des guards les plus dynamiques de la NBA, bref on parle d’une vraie star. Et des stars comme ça qui arrivent sur le marché des transferts, c’est pas tous les jours.

Sources: De’Aaron Fox’s agent, Klutch Sports founder Rich Paul, met with the Kings front office before Thursday’s game to discuss the uncertain road ahead.

Much more here, with @anthonyVslater, at @TheAthletic https://t.co/FG9OQfLheW

— Sam Amick (@sam_amick) December 21, 2024

Vous l’avez compris, il faudra surveiller de près les résultats de Sacramento dans les semaines à venir. Les Kings arriveront-ils à renverser la vapeur pour convaincre leur star de prolonger sur le long terme ? Ou sommes-nous au début d’un dossier qui enflammera la NBA en 2025 ?

Source texte : The Athletic