Le derby floridien de la nuit nous a offert un bien beau scénario, surtout si vous êtes fans d’Orlando. Dans le dur en ce moment car privé de ses deux leaders et au cœur d’un gros calendrier, le Magic est allé chercher très loin cette nuit pour taper le voisin. Play that song !

On a coutume de dire ici que certaines images valent mieux que mille mots.

Et ce dimanche matin on est carrément là-dedans.

Cette nuit, le Magic a prouvé que ses difficultés du moment n’altéraient en rien leur courage, leur envie perpétuelle de montrer qu’ils sont une équipe différente. Privés depuis plusieurs semaines de Paolo Banchero, qui lâchait un début de saison de All-Star titulaire, puis de Franz Wagner, qui lâchait un début de saison de All-Star remplaçant, les joueurs de Jamahl Mosley se sont pointés à la salle “forts” d’un bilan de trois défaites de suite (Bucks, Knicks, Thunder), et donc avec un besoin essentiel de se rassurer avant les fêtes.

La venue du voisin Miami n’était pas un cadeau, mais peut-être une motivation supplémentaire allant avec le bilan flatteur à domicile (10-2 avant ce match).

76 points pris à la mi-temps, un débours de 20 points à la pause et 22 avant le dernier quart ? Bon, la révolte sera pour une autre fois, c’est ce qu’on se disait au bout de 36 minutes, on oublie tout et on passe à la suite… mais c’était sans compter sur un certain Cole Anthony, qui raviva alors la flamme du Magic quand plus personne ou presque n’y croyait.

pic.twitter.com/pqn9pNh7aM

— Orlando Magic (@OrlandoMagic) December 22, 2024



Un 12-0 pour attaquer le dernier quart, Jett Howard et Trevelin Queen qui épaulent un Cole Anthony au regard de tueur, et un écart qui fond comme neige au soleil. Goga Bitadze et Cory Joseph se joignent à la fête, le Heat est dans les cordes, à la ramasse totale, et l’exploit est donc réalisé par des joueurs dont la résilience doit ce matin être un exemple pour les 29 autres équipes de NBA. Cole Anthony termine sa dinguerie avec 35 points, 8 rebonds et 9 passes, Kentavious Caldwell-Pope pointe à 24, Goga Bitadze ajoute 18 points et 13 rebonds alors que sa match-up Bam Adebayo est à -35 en +/-, ça pique.

Le Magic reste Top 4 de la Conférence Est et, plus encore que la faiblesse supposée de ce côté-ci des États-Unis, c’est la solidité globale du groupe qui doit être mise en avant aujourd’hui. Messieurs bravo et, cette fois encore vous l’avez mérité : you can play that song !

PLAY THAT SONG TREVELIN QUEEN pic.twitter.com/8uj5HtJWog

— Orlando Magic (@OrlandoMagic) December 22, 2024