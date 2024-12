A peine 48h après une énorme perf face aux Hawks (42 points et la victoire en prolongation), on se disait que Victor Wembanyama aurait peut-être un peu de mal à enchainer. Car à vrai dire ce n’est qu’un être humain. Oui mais non, Victor Wembanyama n’est pas un être humain comme les autres.

Deandre Ayton, Shaedon Sharpe, Anfernee Simons deux fois, Scoot Henderson, Jerami Grant trois fois, Donovan Clingan, Deni Avdija.

Personne n’y é échappé.

Pas un attaquant des Blazers n’a su s’approcher du panier sans connaitre la désagréable impression qu’il allait se faire renvoyer dans ses 22.

Victor Wembanyama n’a pas de bras, il a des tentacules. Il n’a pas des mains, il a des paluches. Et cette nuit, en plus de bien d’autres tracas, les joueurs de Chauncey Billups se sont donc heurtés à un problème de… taille.

30 points à 8/16 au tir dont 4/8 du parking, 10/11 aux lancers, 7 rebonds, 3 passes et 10 contres en 30 minutes

Victor Wembanyama ADORE jouer les Blazers. La présence côté Blazers de son ancien rival Scoot Henderson y est probablement pour quelque chose, même si en 2024 la rivalité entre les deux s’apparenterait plutôt à une rivalité Bayern Munich vs Noisy le Sec. En effet, quand Wemby bat record sur record, porte son équipe à un bilan tout à fait honorable et file vers une première sélection de All-Star, Scoot peine pour sa part à entrer dans le Top 30 des meilleurs meneurs de la Ligue, mais ne tirons pas sur l’ambulance ou estimons que ça a suffisamment été fait dans la phrase qui se termine à l’instant.

ALL TEN OF WEMBY’S REJECTIONS 👽👇

30 points.

10 blocks.

7 rebounds.

4 threes.

The first player in NBA history age 20 or younger to record multiple games of 10+ blocks! pic.twitter.com/v95tWB0QgT

— NBA (@NBA) December 22, 2024



Cette nuit Victor Wembanyama a encore passé un cap en terme de “facilité”, par là on ne dit pas que ce qu’il fait est simple, mais plutôt qu’avec lui tout semble facile. 42 points le jeudi, 30 points et 10 contres le samedi, une semaine ma foi bien productive pour l’Alien des Spurs, décidément déterminé à terminer l’année sur les chapeaux de roue, des roues de Scoot, évidemment.

Victor Wembanyama becomes the 6th player in NBA history to record 30+ points and 10+ blocks in a game, joining:

Hakeem Olajuwon – 5x

David Robinson – 3x

Artis Gilmore – 1x

Dwight Howard – 1x

Kareem Abdul-Jabbar – 1x https://t.co/v9byXJo9xq pic.twitter.com/qcXu6W6CzD

— NBA History (@NBAHistory) December 22, 2024