Jeudi soir les Bulls avaient surpris Boston, grâce notamment à un énorme match (36 points) de Zach LaVine. On ne la fait pas deux fois au champion en titre, alors cette nuit, à Chicago cette fois-ci, Jayson Tatum a montré à tout le monde qui portait la bague et qui portait les sacs.

Son début de saison fut exceptionnel, puis, par la suite, Jayson Tatum est redevenu simplement excellent. A l’image de son équipe des Celtics, tellement forte qu’on le prend parfois pour acquis, la marque des champions probablement. Cette nuit ? Celui qui tourne tout de même cette saison à 28,3 points, 9 rebonds et 5,5 passes a pris un énorme coup de chaud, sans doute échaudé par la défaite de l’avant veille face à ce même adversaire de Chicago. Le Taureau a donc pris cher, comme aux plus belles heures d’Intervilles, top à la vachette.

Jayson Tatum STUFFED the stat sheet in Chicago!

🍀 43 PTS

🍀 16 REB

🍀 10 AST

🍀 9 3PM

Tatum is the 1st player in Celtics franchise history to record a 40+ PT, 15+ REB, & 10+ AST triple-double! pic.twitter.com/rddh1YnbPg

— NBA (@NBA) December 22, 2024



Premier Celtic de l’histoire en plus de 40/15/10, quand votre franchise a vu passer Larry Bird notamment ? On valide l’exploit car c’en est un. Rajoutons également que le 16/24 au tir est de toute bôté, et que cette nuit Jayson Tatum était donc, tout simplement, sur sa planète. On peut lui faire une fois à Jayson, mais pas deux.