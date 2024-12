Une bonne poignée de matchs avaient lieu cette nuit en NBA, et forcément pas mal de Français étaient en tenue. On s’assoit car il y a de la GROSSE perf à se mettre sous la dent, et nous on vous résume tout ça !

Les résultats de la nuit NBA

Armel Traoré

JJ Redick préfère l’avoir sur son banc plutôt que de l’envoyer en G League, et nous on pense que c’est plutôt une bonne chose.

Zaccharie Risacher

10 points et 2 rebonds pour le Zacchos, dans ses standards, dans un match que les Hawks avaient quasiment perdu à la mi-temps.

Pacôme Dadiet

7 points et 3 rebonds en G League, face au Gold de Grand Rapids.

Alex Sarr

11 points, 5 rebonds, 3 passes et 2 steals pour Alex Kid, plutôt en forme en ce moment.

Bilal Coulibaly

20 points, 12 rebonds, 5 passes, 3 steals et 1 contre face aux Bucks. Bilal Coulibaly est le meilleur joueur des Wizards cette saison, n’en déplaise à Michael Jordan Poole.

Victor Wembanyama

30 points, 7 rebonds, 10 contres. Injouable, infranchissable.

ALL TEN OF WEMBY’S REJECTIONS 👽👇

30 points.

10 blocks.

7 rebounds.

4 threes.

The first player in NBA history age 20 or younger to record multiple games of 10+ blocks! pic.twitter.com/v95tWB0QgT

— NBA (@NBA) December 22, 2024

Sidy Cissoko

2 points en 3 minutes, car alléluia Sidy Cissoko est entré cette nuit dans le garbage time. Grâce à Victor Wembanyama, un peu quand même.

Rayan Rupert

3 toutes petites minutes, en même temps que Sidy Cissoko. Sale période pour le double R, en manque de temps de jeu, de surcroit dans une équipe qui fouette un peu. Vivement 2025.

Rudy Gobert

18 points et 12 rebonds face aux Warriors, la défaite mais une belle ligne de stats pour la Gobe !

Guerschon Yabusele

7 points, 3 rebonds et 2 steals pour Guerschon, désormais en sortie de banc chez les Sixers.

Nicolas Batum

15 minutes blanches en terme de scoring face aux Mavericks. 2 rebonds, 1 steal, 1 défaite.

Le programme de ce soir