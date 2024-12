La NBA nous proposait cette nuit un menu très copieux avec douze matchs au programme, et il s’est passé de sacrés trucs à peu près partout entre 1h et 6h du matin. On vous raconte tout ça ?

Les résultats de la nuit NBA

Ce qu’il faut retenir

Deuxième victoire en trois jours pour les Lakers face aux Kings, grâce à 32 points, 7 rebonds, 6 passes et 4 steals de LeBron James, à huit jours de ses 40 berges.

Le Magic est revenu de nulle part pour l’emporter face au Heat. 35 pions de Cole Anthony, 37-8 au dernier quart, you can play the song !

Les Grizzlies mettent des branlées à tout le monde en ce moment, et les Hawks n’ont pas dérogé à la règle.

Deuxième victoire de suite pour le Jazz, une phrase qu’on ne risque pas d’écrire trop souvent cette saison.

Les Knicks ont mis le paquet en deuxième mi-temps à New Orleans, notamment Jalen Brunson, auteur de 39 points à des pourcentages de folie.

les Bucks s’étaient privés de Damian Lillard et Giannis Antetokounmpo face aux terribles Wizards, ils ont présenté le trophée de la NBA Cup à leur public, et… Bobby Portis a fait du prime LeBron.

Les Warriors ont remis les pendules à l’heure face aux Wolves grâce à un très gros match de Stephen Curry (31 points et 10 passes).

Encore une victoire pour les Cavs, encore une défaite pour les Sixers.

Jayson Tatum n’a pas aimé perdre jeudi soir face aux Bulls, alors il a tamponné tout Chicago cette nuit (43/15/10).

Nouvelle victoire des Spurs, face aux Blazers, grâce à un très grand Wemby.

Toujours privés de Luka Doncic (cantine), les Mavs ont tout de même battu les Clippers grâce à une grosse défense collective.

Superbe match des Pistons et notamment de Cade Cunningham (28 points, 13 passes et le dagger) face aux Suns, malgré les 43 points de Kevin Durant.

Les Français de la nuit

Pacôme Dadiet a trottiné en G League

10 points et 2 rebonds pour Zaccharie Risacher dans la défaite face aux Grizzlies

18 points et 12 rebonds pour Rudy Gobert dans la défaite face aux Warriors.

7 points, 3 rebonds et 2 steals pour Guerschon Yabusele dans la défaite face aux Cavs.

2 rebonds et 1 steal pour Nico Batum dans la défaite face aux Mavericks.

11 points, 5 rebonds, 3 passes et 2 steals pour Alex Sarr dans la défaite face aux Bucks

20 points, 12 rebonds, 5 passes, 3 steals et 1 contre pour Bilal Coulibaly dans la défaite face aux Bucks.

Et sinon, y’a des Français qui ont gagné ou pas ?

Victor Wembanyama bien sûr, auteur d’une petite fichounette à 30 points, 7 rebonds et 10 contres, mdr.

Sidy Cissoko et Rayan Rupert ont bien regardé Wemby jouer et sont tous les deux rentrés 3 minutes dans le garbage time.

Armel Traoré (Lakers) est resté sur le banc face aux Kings.

Le highlight de la nuit

CLUTCH CADE ‼️

He puts the Pistons up 7 in the final minute!

DET-PHX | NBA League Pass

📲 https://t.co/0EjWhkHlgz pic.twitter.com/NqsOv55M4q

— NBA (@NBA) December 22, 2024

Les classements NBA

JUSTE ICI !

Les résultats en TTFL

A retrouver sur le compte du Lab

