Les Kings jouent à Sacramento, mais le King est le roi partout. Cette nuit, LeBron James a encore fait du sale, pour la 12 645è fois de sa carrière. Mais quand s’arrêtera-t-il ? Peut-être bien… jamais.

Et ça continue, encore et encore, c’est plus vraiment le début, d’accord d’accord.

Ça commence comme dans un All-Star Game avec une bounce pass sexy mais millimétrée pour Rui Hachimura, et ça finit à peu près comme tous les matchs de LeBron en carrière, avec ce constat implacable : le King garde sa couronne.

Contre un vrai rival maison, cette nuit LeBron James a haussé le ton. Chaque contact avec ses défenseurs ne fut qu’un risque pour eux de voler en éclat, la solidité de LBJ nous renvoyant inexorablement au tube de Naadiya “Comme un roc”. Passée cette référence douteuse ? Disons que LeBron James s’est “amusé” cette nuit. Tourmenter De’Aaron Fox, check. Imiter Marine Johannes avec un tir sur une jambe, check. Victoire à Sacramento et 2/2 face aux Kings en trois jours ? Check, check, check. On vous laisse les images ci-dessous en vous rappelant que dans une semaine LeBron James aura donc 40 ans, c’est tout simplement terrifiant.