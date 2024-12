Vous connaissez ce classique ! Nous approchons de Noël, et comme à chaque approche de Noël vient le moment de faire le point sur les différentes courses aux trophées en NBA. Coach, défenseur, progression, remplaçant, MVP, on enchaîne aujourd’hui avec les joueurs qui ont le plus progressé ! Franz Wagner, Christian Braun, Dyson Daniels, Tyler Herro, Ty Jerome, Andre Jackson, qui mène la danse à un tiers de la saison ?

Mais qui sont donc ces joueurs qui explosent le plus cette saison ? Qui est passé de simple soldat à leader, voire candidat All-Star, border… superstar ? Le trophée de MIP est bien souvent la première pierre d’une superbe carrière, et cette année quelques bonshommes font le taf et garnissent toutes les cases de la famille explosion. A Orlando, Denver ou San Antonio, à Atlanta ou Miami un paquet de candidats se démarquent, alors on fait le tri et on en parle !