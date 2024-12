La semaine des Français en NBA : Victor Wembanyama toujours plus haut

Ils sont quatorze cette saison, comme la saison dernière… mais en mieux. En mieux car selon nos prévisions une bonne partie du contingent tricolore pourrait faire du bruit, un peu ou beaucoup. Suffisamment en tout cas pour qu’on s’y intéresse de très près, quitte à vous faire un gros récap chaque semaine, en plus de la couverture quotidienne sur le site et les réseaux sociaux de TrashTalk. Cette semaine ? Victor Wembanyama n’en finit plus de nous étonner, et ça va beaucoup mieux pour Bilal Coulibaly. Entre autres.

# Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

Un petit 20/12/5/7 face à un quadruple DPOY et accessoirement l’une des meilleures défenses du pays, ça c’était pour se chauffer. La suite n’en fut que plus folle, avec un carton contre les Hawks de Zaccharie Risacher et un nouveau match à 10 contres face aux Blazers de son rival (…) Scoot Henderson. Injouable en ce moment le Wemby, le next step c’est le Christmas Day mercredi, et le… All-Star Game en février ?

Les stats de Victor Wembanyama cette saison en NBA : 24,7 points à 47,8% au tir dont 34,9% du parking, 87,5% aux lancers, 10 rebonds, 3,9 passes, 1,1 steal et 3,8 contres en 32,4 minutes

NOPE. NOPE. NOPE 🔞

Les 7 contres de @Wemby

73 blocks cette saison pour une moyenne de 3.5 par matchs ☝️ pic.twitter.com/1mChbM0Ppc

LA PREMIÈRE MI-TEMPS DE GRAND MALADE DE VICTOR WEMBANYAMA :

• 24 POINTS À 6/9 AU TIR ET 4/6 À 3-POINTS

• 2 REBONDS

• 3 PASSES

• 3 CONTRES

L’ALIEN A MIS TOUT ATLANTA DANS SA POCHE ARRIÈRE 🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/G2NWborLJT

pic.twitter.com/Z9scBBbMlO https://t.co/41pFHxpdCT

WEMBY A DIT NON pic.twitter.com/XYlUSA2Pvk

VICTOR WEMBANYAMA A DÉPLUMÉ LES HAWKS :

• 42 POINTS (13/24 AU TIR, 7/15 à 3-POINTS)

• 6 REBONDS

• 5 PASSES

• 4 CONTRES

• UNE PROLONGATION DE PATRON

UNE PRESTATION DE ALL-STAR POUR LE FRANÇAIS pic.twitter.com/2qXblVtnro

LES HIGHLIGHTS DU MATCH XXL DE MONSIEUR VICTOR WEMBANYAMA pic.twitter.com/j6xMw6S9UT

ALL TEN OF WEMBY’S REJECTIONS 👽👇

30 points.

10 blocks.

7 rebounds.

4 threes.

The first player in NBA history age 20 or younger to record multiple games of 10+ blocks! pic.twitter.com/v95tWB0QgT

# Bilal Coulibaly (Washington Wizards)

Dans le dur depuis un mois, Bilal Coulibaly est de retour en pleine forme. Pour gagner des matchs on repassera même si très clairement… on s’en fout, mais individuellement c’est du très grand Bilal depuis dix jours. Attaque, défense, statistiques, highlights, Couli est partout et c’est délicieux à voir. Le meilleur joueur des Wizards, déso Jordan.

Wizards vs Celtics : 19 points à 8/20 au tir dont 3/8 du parking, 5 rebonds, 6 passes et 1 steal en 37 minutes

Wizards vs Hornets : 14 points à 5/13 au tir dont 2/7 du parking, 2/2 aux lancers, 7 rebonds, 5 passes, 2 steals et 1 contre en 35 minutes

Wizards @ Bucks : 20 points à 7/14 au tir dont 1/5 du parking, 5/7 aux lancers, 12 rebonds, 5 passes, 3 steals et 1 contre en 35 minutes

Les stats de Bilal Coulibaly cette saison en NBA : 13,1 points à 44% au tir dont 30,2% du parking, 78,8% aux lancers, 5,7 rebonds, 3,4 passes, 1,5 steal et 0,8 contre en 34,9 minutes

Bilal Coulibaly tout en douceur, c’est beau 🍬 pic.twitter.com/RD4vxHcKeV

BILAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL pic.twitter.com/BQzz8itr47

# Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks)

Zaccharie plafonne. Défait en demi-finale de la NBA Cup sans avoir pu monter son talent à Las Vegas, Zacch a enchainé avec deux matchs discrets à San Antonio contre Memphis. Dommage, face aux Spurs la scène était plantée pour une grosse perf. Il y en aura d’autres !

Hawks @ Spurs : 9 points à 4/13 au tir dont 1/4 du parking, 4 rebonds et 2 steals en 22 minutes

Hawks vs Grizzlies : 10 points à 3/7 au tir dont 1/3 du parking, 3/4 aux lancers, 2 rebonds et 1 passe en 22 minutes

Les stats de Zaccharie Risacher cette saison en NBA : 10,8 points à 39,5% au tir dont 27,4% du parking, 68,6% aux lancers, 3,3 rebonds, 1,1 passe, 0,8 steal et 0,7 contre en 23,6 minutes

# Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves)

Saison frustrante individuellement et collectivement pour les Wolves, qui semblent toujours retomber dans leurs travers même quand on se dit que la machine est lancée. Pour l’instant la saison de Rudy se cantonne à “regarder Julius Randle freeze le ballon” et lâcher des perfs en discontinuité. Pas le parcours d’un candidat au titre mais pas de panique, la vérité est à trouver surtout pour le printemps.

Wolves @ Spurs : 10 points à 5/11 au tir et 0/1 aux lancers, 9 rebonds, 2 passes, 1 steal et 1 contre en 35 minutes

Wolves vs Knicks : 3 points à 1/1 au tir et 1/4 aux lancers, 4 rebonds et 2 steals en 22 minutes

Wolves vs Warriors : 18 points à 7/8 au tir et 4/7 aux lancers, 12 rebonds, 2 passes, 1 steal et 1 contre en 37 minutes

Les stats de Rudy Gobert cette saison en NBA : 10,6 points à 64,7% au tir et 72,9% aux lancers, 10,8 rebonds, 1,9 passe, 0,8 steal et 1,4 contre en 34,1 minutes

☀️

Wemby & Rudy pic.twitter.com/fTtxUC5Ddp

# Alexandre Sarr (Washington Wizards)

Très belle semaine pour le n°2 de la Draft 2024, avec notamment un superbe match jeudi soir face aux Hornets de Tidjane et Moussa. Adroit de loin, solide dessous et efficace dans sa défense même dans le périmètre, Alex joue de plus en plus et s’installe tranquillement comme un cadre de l’équipe et comme l’un des meilleurs rookies de sa cuvée. Applauses !

Wizards vs Celtics : 14 points à 6/18 au tir dont 2/6 du parking, 6 rebonds, 1 passe et 2 contres en 28 minutes

Wizards vs Hornets : 19 points à 6/13 au tir dont 3/6 du parking, 4/8 aux lancers, 9 rebonds, 5 passes et 3 contres en 33 minutes

Wizards @ Bucks : 11 points à 4/7 au tir dont 3/6 du parking, 5 rebonds, 3 passes et 2 steals en 33 minutes

Les stats d’Alex Sarr cette saison en NBA : 11,2 points à 39,7% au tir dont 29,1% du parking, 63,5% aux lancers, 6,4 rebonds, 2,1 passes, 0,8 steal et 1,8 contre en 27,3 minutes

Bilal & Alex cette nuit ⭐️⭐️

🇫🇷 Bilal Coulibaly : 19 PTS, 5 REB, 6 AST

🇫🇷 Alexandre Sarr : 14 PTS, 6 REB, 2 BLK

Les Wizards s’inclinent 112-98 face au champion en titre pic.twitter.com/SwHGhxCVH3

# Guerschon Yabusele (Philadelphia Sixers)

Il a été rétrogradé sur le banc des Sixers, et il s’est vengé en postérisant un pauvre frelon. Résumé un peu réducteur de sa semaine, compliquée tout de même, avec une équipe qui peine décidément à lancer sa saison.

Sixers @ Hornets : 0 point à 0/2 du parking, 3 rebonds et 1 passe en 18 minutes

Sixers vs Hornets : 9 points à 4/7 au tir dont 0/1 du parking, 1/2 aux lancers, 5 rebonds et 2 passes en 14 minutes

Sixers @ Cavs : 7 points à 3/5 au tir dont 1/3 du parking, 3 rebonds, 1 passe et 2 steals en 23 minutes

Les stats de Guerschon Yabusele cette saison en NBA : 9,1 points à 48,3% au tir dont 36,8% du parking, 60,9% aux lancers, 5,2 rebonds, 1,8 passe, 0,7 steal et 0,4 contre en 23,3 minutes

GUERSCHON YABUSELE. 😱 pic.twitter.com/L8tGDPgqCP

# Tidjane Salaün (Charlotte Hornets)

Il a joué son meilleur match depuis son retour, c’était samedi soir à Philadelphie. On le sent revenir en jambes, parfait pour finir l’année en beauté.

Hornets vs Sixers : 0 point à 0/2 du parking et 0/2 aux lancers, 2 rebonds, 1 passe et 1 contre en 18 minutes

Hornets @ Wizards : 3 points à 1/5 au tir dont 1/4 du parking, 4 rebonds et 1 passe en 16 minutes

Hornets @ Sixers : 8 points à 3/8 au tir dont 2/5 du parking, 8 rebonds, 5 passes et 2 steals en 24 minutes

Les stats de Tidjane Salaün cette saison en NBA : 5 points à 32,5% au tir dont 29,3% du parking, 68,2% aux lancers, 4,2 rebonds, 1,1 passe, 0,6 steal et 0,2 contre en 19 minutes

pic.twitter.com/FIrjhId9Bv

# Nicolas Batum (Los Angeles Clippers)

Toujours sixième homme attitré des Clippers, Nico fait ses bails de semi-retraité, et franchement on aimerait tous être comme lui à son âge. La force tranquille, qui a fêté ses 36 ans la semaine passée mais qui ne semble pas être affecté plus que ça par les rides. Un truc californien sans doute.

Clippers vs Jazz : 4 points à 1/1 du parking et 1/2 aux lancers, 3 rebonds et 2 steals en 16 minutes

Clippers @ Mavericks : 3 points à 1/5 du parking, 4 rebonds, 3 passes et 1 contre en 23 minutes

Clippers @ Mavericks : 3 points à 3/3 aux lancers, 2 passes et 1 steal en 15 minutes

Les stats de Nicolas Batum cette saison en NBA : 3,6 points à 37,4% au tir dont 37% du parking, 76,9% aux lancers, 2,6 rebonds, 1,5 passe, 0,5 steal et 0,4 contre contre en 18,1 minutes

# Moussa Diabaté (Charlotte Hornets)

Il sort désormais du banc des Hornets, mais toujours avec la même détermination et donc le même impact. La production est moindre mais la saison est toujours aussi belle.

Hornets vs Sixers : 4 points à 2/2 au tir, 3 rebonds et 1 steal en 16 minutes

Hornets @ Wizards : 4 points à 2/2 au tir, 7 rebonds, 2 passes et 1 contre en 12 minutes

Hornets @ Sixers : 7 points à 2/4 au tir et 3/4 aux lancers, 7 rebonds en 18 minutes

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en NBA : 3,4 points à 58,8% au tir et 42,9% aux lancers, 7,3 rebonds, 0,7 passe, 0,7 steal et 0,8 contre en 19 minutes

Alexandre Sarr, Bilal Coulibaly, Tidjane Salaün et Moussa Diabaté sont actuellement tous les quatre sur le parquet.

C’est la France frère 💙🤍❤️

# Rayan Rupert (Portland Trail Blazers)

De moins en moins de Rayan, quasiment plus de Rayan. Faut-il s’inquiéter ?

Blazers @ Suns : DNP

Blazers vs Nuggets : DNP

Blazers @ Spurs : 0 point à 0/1 au tir en 3 minutes

Les stats de Rayan Rupert cette saison en NBA : 3,3 points à 43,1% au tir dont 31% du parking, 66,7% aux lancers, 1,5 rebond, 0,5 passe, 0,3 steal et 0,1 contre en 10,3 minutes

# Ousmane Dieng (Oklahoma City Thunder)

Il est de retour sur le banc du Thunder après sa blessure à la main, ne reste plus qu’à enlever le jogging et entrer en jeu. Ça a l’air simple dit comme ça, mais en fait pas tant.

Thunder vs Bucks : DNP

Thunder @ Magic : DNP

Thunder @ Heat : DNP

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en NBA : 3,5 points à 33,9% au tir dont 25% du parking, 63,6% aux lancers, 2,6 rebonds, 0,8 passe, 0,7 steal et 0,3 contre en 11,6 minutes

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en G League : –

# Pacôme Dadiet (New York Knicks)

Pacôme Dadiet s’occupe en G League, une ligue pacôme les autres.

Knicks @ Magic : DNP

Knicks @ Wolves : 0 point à 0/2 du parking en 5 minutes

Knicks @ Pelicans : DNP

Les stats de Pacôme Dadiet cette saison en NBA : 1,6 point à 30% au tir dont 35,7% du parking, 100% aux lancers, 1,1 rebond, 0,4 passe, 0,1 steal et 0,2 contre en 6,8 minutes

Westchester Knicks vs Greensboro Swarm : 15 points à 5/14 au tir dont 3/9 du parking, 2/3 aux lancers, 6 rebonds, 3 passes, 1 steal et 1 contre en 38 minutes

Westchester Knicks vs Greensboro Swarm : 3 points à 1/7 au tir dont 1/5 du parking, 3 rebonds en 18 minutes

Westchester Knicks vs Grand Rapids Gold : 7 points à 2/5 au tir dont 1/3 du parking, 2/2 aux lancers, 3 rebonds, 1 passe et 1 steal en 22 minutes

Les stats de Pacôme Dadiet cette saison en G League : 12,5 points à 38% au tir dont 25% du parking, 76,9% aux lancers, 5,6 rebonds, 2,3 passes, 1 steal et 0,4 contre en 29,7 minutes

# Sidy Cissoko (San Antonio Spurs)

Toujours pas de déclic pour Sidy, en galère de temps de jeu chez les grands. Attention, les Spurs grandissent vite et pour l’instant le Français ne fait pas vraiment partie du projet.

Spurs vs Wolves : 6 points à 2/2 du parking en 3 minutes

Spurs vs Hawks : DNP

Spurs vs Blazers : 2 points à 1/2 au tir dont 0/1 du parking en 3 minutes

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en NBA : 1,1 point à 45,5% au tir dont 60% du parking, 0% aux lancers, 0,7 rebond et 0,4 passe en 3 minutes

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en G League : 13 points à 42,4% au tir dont 13,3% du parking, 50% aux lancers, 5,7 rebonds, 4,3 passes, 1 steal et 0,3 contre en 27,9 minutes

# Armel Traoré (Los Angeles Lakers)

Armel attend tranquillement son heure, on espère juste qu’il n’attend pas que LeBron James soit fatigué. D’autres ont essayé et sont déjà à la retraite depuis cinq ans.

Lakers vs Grizzlies : DNP

Lakers @ Kings : DNP

Lakers @ Kings : DNP

Les stats d’Armel Traoré cette saison en NBA : 1,4 point à 25% au tir dont 0% du parking, 28,6% aux lancers, 2 rebonds, 0,1 passe, 0,6 steal et 0,3 contre en 7,7 minutes

Les stats d’Armel Traoré cette saison en G League : 16,8 points à 50% au tir dont 33,3% du parking, 83,3% aux lancers, 10,6 rebonds, 1,8 passe, 1,2 steal et 1 contre en 30 minutes

Killian Hayes (Long Island Nets)

Long Island Nets @ Capital City Go-Go : 15 points à 6/14 au tir dont 1/3 du parking, 2/2 aux lancers, 11 rebonds et 12 passes en 41 minutes

Long Island Nets vs San Diego Clippers : 10 points à 4/7 au tir dont 1/2 du parking, 1/2 aux lancers, 2 rebonds, 4 passes, 3 steals et 2 contres en 35 minutes

Les stats de Killian Hayes cette saison en G League : 12,4 points à 42,5% au tir dont 29,1% du parking, 60% aux lancers, 4,9 rebonds, 7 passes, 1,7 steals et 0,6 contre en 31,7 minutes

15 PTS 👏 11 REB 👏 12 AST

Former NBA lottery pick Killian Hayes posted his first career TRIPLE-DOUBLE for the @longislandnets! This also marked his career-high in rebounds and a season-high in assists. pic.twitter.com/kJDLl3O5Pg

