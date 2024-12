Le combiné du NBA Sunday : les Rockets et De’Aaron Fox pour une cote à 1,94

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 22 décembre, on reprend les bonnes habitudes façon NBA Sunday avec 3 matchs au programme. Voilà qui donne, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kiff avec un petit pari en mode combiné, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport en Ligne ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

0h : Raptors (3,50) – Rockets (1,27)

0h : Kings (1,80) – Pacers (2,10)

1h : Pelicans (4,00) – Nuggets (1,22)

Le combiné du NBA Sunday

Les Rockets battent les Raptors + De’Aaron Fox marque minimum 25 points face aux Pacers (1,94) : sur six défaites de suite, les Raptors devraient continuer à perdre face à une équipe de Houston qui est sur le podium de la Conférence Ouest à l’heure de ces lignes. Les Rockets – sur trois victoires en quatre matchs – possèdent la deuxième meilleure défense NBA tandis que Toronto est seulement 23e de la Ligue autant en attaque qu’en défense. Les Raptors seront en plus privés de Jakob Poeltl, Immanuel Quickley et peut-être Davion Mitchell, tandis que Houston est quasiment au complet (seul Tari Eason manquera à l’appel). On voit logiquement une victoire des Rockets. Avec ça, on compte sur une grosse performance au scoring de De’Aaron Fox. Face aux Pacers, pas réputés pour leur défense, le Renard devrait pouvoir gambader à toute vitesse et scorer pas mal de points. Fox tourne à plus de 26 unités en moyenne cette saison et reste sur trois matchs à minimum 25 points. Bis repetita cette nuit ? On y croit. La cote est à 1,94 pour ce combiné.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits !

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).