Petite soirée au menu, mais certains gros babars pourraient bien se gaver façon Noël, trois jours avant la date prévue.

Le programme NBA du soir

0h : Raptors – Rockets

0h : Kings – Pacers

1h : Pelicans – Nuggets

La soirée des intérieurs aux mains d’or ?

Alperen Sengun face aux Dinos, Domantas Sabonis contre la défense friable des Pacers et Nikola Jokic, as usual. Ce soir, trois intérieurs aux mains d’or pourraient bien faire du sale et se gaver façon repas de Noël, trois jours avant l’heure. On suivra également les matchs de RJ Barrett, toujours solide à la maison, de Tyrese Haliburton face à son ancienne franchise, et de Pelicans qui aimeraient enfin être un plus dangereux que depuis le début de saison. Trois matchs seulement, mais trois fois plus de possibilités pour mater du basket sans trop se démultiplier, c’est pas mal non ?

Les Français sur le pont

Killian Hayes et Pacôme Dadiet seront dans la place en NBA G League.

Le NBA Injury Report, c’est juste là