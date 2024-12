On le répète depuis des semaines, depuis le début de cette saison régulière : chaque nuit des Français performent en NBA, ou, au minimum, ont un rôle majeur dans une franchise de la Grande Ligue. Et cette nuit on a encore passé un step, puisque le parquet de Washington sonnait très très Frenchie.

Fin de deuxième quart-temps, et ce que la planète entière (surtout nous) attendait arrive enfin : entrée de Moussa Diabaté pour les Hornets, Moussa rejoignant sur le parquet Tidjane Salaün pour Charlotte, et le duo Bilal Coulibaly – Alex Sarr pour les Wizards. Le match pue du derche mais on s’en fout, la France a la main sur ce match, d’autant plus que le deuxième prénom de LaMelo Ball est “LaFrance”, d’autant plus que Kyshawn George est suisse donc un peu Français.

Alexandre Sarr, Bilal Coulibaly, Tidjane Salaün et Moussa Diabaté sont actuellement tous les quatre sur le parquet.

C’est la France frère 💙🤍❤️

Oui on triche, oui on s’en fout, mais le moment est assez fou puisque, de mémoire, jamais quatre Français n’avaient foulé en même temps un parquet NBA. Le quatuor Killian Hayes / Sekou Doumbouya / Théo Maledon / Jaylen Hoard s’était croisé un soir de 2021 lors d’un Thunder – Pistons de queue de peloton, et si queue de peloton il y eut encore cette nuit entre Charlotte et Washington, arguons que nos quatre Frenchies sont autrement plus importants dans leurs franchises respectives que leurs ainés de 2021.

Bilal Coulibaly tout en douceur, c’est beau 🍬 pic.twitter.com/RD4vxHcKeV

Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly ont été comme très souvent deux des meilleurs joueurs de leur équipe, aux côtés d’un trio Poole / Brogdon / Kispert qui avait décidé, pour une fois, que gagner n’était pas interdit. Un peu plus dur pour Tidjane Salaün et Moussa Diabaté, en manque de repères depuis que le premier est revenu de blessure et depuis que le deuxième a vu quelques joueurs “majeurs” revenir lui piquer ses minutes.

BILAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL pic.twitter.com/BQzz8itr47

On retiendra en tout cas qu’on a entendu un énorme “c’est méchant !” quand Bilal Coulibaly a lâché le dunk de la nuit, et que le géant Sarr a quasiment fermé la boutique à 3-points à deux reprises dans le money time. Que ces Français sont jeunes, bons, sans complexes, et que ça fait du bien. C’est la France, frère.

LES WIZARDS S’IMPOSENT FACE AUX HORNETS 123-114 !!

Avec quatre Français sur le terrain, on s’est régalé et voici leurs stats :

• Alexandre Sarr : 19 points, 9 rebonds, 5 passes

• Bilal Coulibaly : 14 points, 7 rebonds, 5 passes

• Tidjane Salaün : 3 points, 4 rebonds, 1…

