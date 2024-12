Bronny James enchaine avec un nouveau bon match en G League

On ne va pas en faire des caisses, on l’avait promis, mais on va quand même le dire quand le petiot assure. Et s’il y en a probablement des dizaines de meilleurs que lui même en G League, aucun d’entre eux n’est le rejeton de LeBron James donc ça mérite – encore – quelques lignes.

Pour le début du Winter Showcase, un nom qui nous rappelle fortement que les Français sont des Rois en biathlon, les Lakers de South Bay se sont inclinés face au Swarm de Greensboro, porté par un Nick Smith Jr. de gala et un Joel Soriano à 0 point mais au blase d’acteur porno.

Ça c’est pour l’info globale.

Mais l’info dans l’info, c’est donc cette nouvelle grosse perf de Bronny James, fils de Savannah et frère de Bryce, après avoir cartonné une première fois il y a quelques jours hors de ses bases.

Bronny James just made his NBA G League Winter Showcase debut:

🔥 16 PTS

🔥 5 AST

🔥 3 STLS@nbagleague #WinterShowcase pic.twitter.com/yH8dCCZITM

— SLAM (@SLAMonline) December 19, 2024



16 points, 4 rebonds, 5 passes et 3 steals ? Dans une défaite face au Swarm de Greensboro ? Dans une ligue où la défense est interdite ? Pour certains il n’y aucun exploit mais nous on notera juste que c’est déjà mieux que le match de Vincent Valerio-Bodon. Etque c’est déjà pas mal. Et qu’on aimerait vous y voir, vous, de jouer au basket avec une chappe de plomb de 50 kilos qui vous appuie sur la nuque, on parle évidemment de son nom de famille, à ce gentil petit.

En bref ? Bravo Bronny et à très vite pour la prochaine manche de la Coupe du Monde de biathlon, enfin on s’est compris.