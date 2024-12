Une fois n’est pas coutume, c’est de NBA G League que nous est venue cette nuit l’info la plus croustillante. Une info qui nous raconte que Bronny James, enfant de Savannah notamment, a inscrit 30 points face aux Valley Suns, pour son premier match de la saison hors de ses bases. Et ça, c’est de l’info qui informe.

Jusqu’à présent, Bronny James n’avait jamais enfilé le short ailleurs qu’au UCLA Health Training Center de la paisible (non) bourgade d’El Segundo en Californie.

A peine avait-il eu le temps d’accompagner papa les Lakers en déplacement car il restait sans doute une place en soute, toujours est-il que la nuit dernière, du côté de la Mullett Arena à Tempe (Arizona) et face aux Valley Suns, Bronny a fêté comme il se doit son premier voyage en G League.

A career-high night for Bronny James! The @Lakers draftee made his road debut, scoring a game-high 30 points on 57% shooting. Bronny, coming off a previous career-high of 16 points, is now averaging 14 PPG, 3.5 RPG, and 2.5 APG. 👏🙌 pic.twitter.com/5QnpeEZQTp

— NBA G League (@nbagleague) December 13, 2024



On ne reviendra pas sur le nom de la salle, qui nous fait penser à Jules Rambaut qui écrase un Letton à la Concorde, on ne reviendra pas non plus sur la défense passive des adversaires car ici on ne dépasse pas les 8 points face à l’US Artemare en DM3, et on se suffira donc, simplement, à des félicitations pour le fiston, pour qui le moral doit être bon ce matin, lui qui essuie quand même pas mal de critiques depuis quelques semaines alors qu’il n’a rien demandé.

On notera la gestuelle, on notera le alley-oop envoyé par Sir’Jabari Rice et celui offert à Vincent Valerio-Bodon, et on notera quand même que ces deux-là ont vraiment des blazes parfaits de joueurs de G League.

Le prochain match pour Bronny et les Lakers de la baie du sud ? Dès ce soir, toujours chez Jules Rambaut. On sera là, enfin de loin, enfin on s’est compris.