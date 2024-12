Nuit de folie en NBA mais en fait… pas du tout, le mensonge n’aura tenu que cinq mots. Trois petits matchs et peu de passion, on s’est peut-être même endormi, voilà ce que ça fait de trop vibrer pour la NBA Cup trois soirs par semaine. Envoyez (quand même) le résumé de la nuit !

Les résultats de la nuit NBA

Ce qu’il faut retenir

Les Celtics, sans Jayson Tatum, ont assuré face à des Pistons sans armes, Payton Pritchard fonce vers le 6MOY.

Jimmy Butler avait les cheveux oranges mais, comme souvent cette saison, Tyler Herro et Bam Adebayo ont été les deux meilleurs joueurs du Heat.

Ochai Agbaji a dunké sur un coéquipier.

C.J. McCollum a tapé son season high (36 points)

Mais DeMar DeRozan et – surtout – Domantas Sabonis (32/20) ont allumé le faisceau violet à Sacramento.

Les Français de la nuit

Pas de Français en NBA, pas de Français en G League, il y avait de l’écho hier, on se croirait au gouvernement.

Le highlight de la nuit

Sabonis is up to 30 PTS with this fastbreak slam 💥

Les classements NBA

Les résultats en TTFL

