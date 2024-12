Chris Paul se laisse encore “une ou deux saisons” avant de prendre sa retraite

Dans un entretien intéressant conduit avec Tony Parker pour le compte des Spurs, Chris Paul a parlé longuement de sa carrière, de sa place actuelle au sein du groupe à San Antonio… une merveille qu’on vous propose de découvrir ici.

Un regard croisé sur l’évolution de la NBA, proposé par deux grandes figures du basket au XXIe siècle. Deux meneurs de jeu, qui ont connu le succès et sont de véritables légendes à leur poste. L’ensemble de l’interview est un vrai délice, mais une déclaration de Chris Paul ressort néanmoins du lot : celle sur la suite (et fin) de sa carrière professionnelle de basketteur.

À 39 ans, et dans sa 20e saison en NBA, Chris Paul reste un maestro dans le jeu. Sans doute le métronome le mieux réglé de NBA, en termes d’expérience et de vision de jeu. Souci ? Il ne veut plus manquer les moments importants de vie qu’il a jusqu’ici manqué. L’exemple cité par Cipifruit ? Les matchs de ses enfants. Allez, il se laisse quand même une saison ou deux.

“Peut-être une année ou deux en plus, je suis toujours en train d’y réfléchir. J’adore aller à l’entraînement, j’adore jouer, j’adore tout ça. Le plus dur, c’est quand je dois rentrer à la maison et que je dois regarder les matchs de mes enfants sur mon IPad ou autre chose. C’est ça qui me fait hésiter pour le moment.” – Chris Paul.

Le joueur n’a pas caché qu’il souhaitait potentiellement s’investir dans le coaching après sa carrière de joueur. Un métier qui l’emmènerait à nouveau loin des siens, mais qui n’est pas limité dans le temps : s’il souhaite s’y mettre dans 10 ans, après avoir vu ses enfants devenir des adultes, libre à lui de le faire.