Lettre au Père Noël : notre liste de souhaits NBA ! Apéro TrashTalk

Un Apéro TrashTalk par jour cette semaine, c’est définitivement Noël… et en parlant de M’sieur le barbu délivrant des cadeaux, voici notre liste, adaptée à la NBA bien sûr. Allez, let’s go !

On est en décembre ! Et qui dit décembre dit Noël, donc lettre de demandes au Père Noël ! En cette semaine de listing, on se penche sur les deux conférences pour faire notre demande à Santa. Qui a besoin d’un voyage au All-Star Game ? Et quel coach devrait recevoir une plaquette d’entraîneur ? Si vous avez été sages, faites-le savoir en commentaires et on verra ce que Papa Noël peut faire !