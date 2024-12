Cette nuit de NBA marquait le choc entre les deux derniers n°1 de Draft, ces deux zozos ayant au passage la particularité… d’être Français. Victor Wembanyama était opposé à Zaccharie Risacher, et si vous suivez un peu la NBA ces derniers temps, vous savez déjà qui a dominé ce match.

Superbe match cette nuit à San Antonio. Superbe match et superbe prestation de la giga star française Victor Wembanyama, mais si, vous savez, c’est celui qui est super grand là.

Une première mi-temps dans les nuages, lors de laquelle on s’est dit à plusieurs reprises que le géant allait bien nous en coller 50.

LA PREMIÈRE MI-TEMPS DE GRAND MALADE DE VICTOR WEMBANYAMA :

• 24 POINTS À 6/9 AU TIR ET 4/6 À 3-POINTS

• 2 REBONDS

• 3 PASSES

• 3 CONTRES

L’ALIEN A MIS TOUT ATLANTA DANS SA POCHE ARRIÈRE 🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/G2NWborLJT

Puis en deuxième mi-temps une composante intervient, pas n’importe laquelle, puisque l’on parle ici du scénario du match, avouez que c’est toujours mieux quand c’est serré. Zaccharie Risacher s’est un peu montré, le trio Trae Young / Jalen Johnson / De’Andre Hunter un peu plus, et après un troisième quart silencieux Wemby est de retour pour s’envoyer… des alley-oop à mui-même, bah voyons.

Le tournant du match ? Money time du money time, De’Andre Hunter a l’excellente et courageuse idée de postériser un mec de 2m24, mais il a la très mauvaise inspiration de venir le trashtalker derrière. En effet, Trae Young rate le tir de la victoire et derrière… la vengeance de Vic va faire très mal.

Un énorme contre sur Jalen Johnson et 8 points de suite pour débuter l’overtime, Hunter a saoulé Wemby et l’ailier des Hawks va payer pour le savoir. Les Spurs vont s’en sortir, grâce également à un Chris Paul bien clutch, et l’attaque frontale de De’Andre n’aura donc eu comme résultante que de réveiller la bête…

WEMBY A DIT NON pic.twitter.com/XYlUSA2Pvk

Une nouvelle victoire pour les Spurs, avec un Victor Wembanyama qui se rapproche de plus en plus de sa première étoile, les perfs folles du Français étant accompagnées d’un bilan positif pour les Spurs, excusez du peu. Cette nuit encore Victor Wembanyama nous a mis des étoiles plein les yeux, et dire qu’on va peut-être en prendre pour quinze ans…

VICTOR WEMBANYAMA A DÉPLUMÉ LES HAWKS :

• 42 POINTS (13/24 AU TIR, 7/15 à 3-POINTS)

• 6 REBONDS

• 5 PASSES

• 4 CONTRES

• UNE PROLONGATION DE PATRON

UNE PRESTATION DE ALL-STAR POUR LE FRANÇAIS pic.twitter.com/2qXblVtnro

De’Andre Hunter pensait enterrer Wemby et les Spurs avec cet incroyable poster, il s’est mis le doigt dans l’œil jusqu’au coude.

Juste après, Victor a sorti une prolongation de patron avec 8 des 13 points de San Antonio et un contre de l’espace sur Jalen Johnson.

Une dernière… pic.twitter.com/p8j5tiw1G9

