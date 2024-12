NBA Top 10 All-Time : les meilleures classes de Draft

Le lundi reste le meilleur jour de la semaine et même si dans la semaine en question, il y a Noël. Place à un nouveau top 10 all-time avec un sujet qui va faire beaucoup parler : les meilleures classes de Draft de l’histoire de la NBA.

La Draft 1984 avec Michael Jordan, Charles Barkley, la 1996 avec Kobe et Iverson ou encore la classe 2003 avec LeBron et D-Wade, la NBA a vu passé des cuvées de Draft absolument générationnelles avec des talents comme on en reverra plus, mais laquelle de ces cuvées a été la meilleure ? Installez-vous confortablement pour voir Bastien et Alex dressé leur classement, mais n’oubliez pas de faire le vôtre aussi et rendez-vous dans les commentaires !