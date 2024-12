Premier titre NBA pour Pacôme Dadiet. Le Français, à défaut de décrocher une place régulière dans la rotation de Tom Thibodeau à New York, est allé chercher la victoire lors du 20e Winter Showcase de G League qui avait lieu, cette année, à Orlando ! Killian Hayes a lui brillé face au Rip City Remix.

Cette année encore, toutes les équipes de G League se sont réunies au même endroit juste avant Noël pour une compétition hivernale aux airs de grande session de recrutement pour la NBA. Juste avant que les franchises ne soient autorisées à signer des contrats de 10 jours, les joueurs de la ligue de développement se montrent devant un immense parterre de scouts pour essayer de marquer les esprits … et si possible de remporter la compétition.

C’est le cas de Pacôme Dadiet. Pour la deuxième fois consécutive, ce sont les Westchester Knicks qui sont repartis avec la victoire, l’occasion pour le rookie français d’écrire une première ligne à son palmarès. En finale, l’équipe B de New York s’est imposée contre les Sioux Falls Skyforce 125 à 119. L’ailier tricolore a compilé 11 points et 4 rebonds en sortie de banc tandis que Tyler Kolek a été élu MVP grâce à ses 22 points et 11 passes décisives.

Killian Hayes, lui, n’espérait plus s’offrir de joaillerie hier soir à Orlando, mais était quand même sur les parquets. Si ses Long Island Nets ont manqué de jus pour s’offrir un beau cocktail final face au RIP City Remix, le meneur de jeu a montré qu’il était en très bonne forme. 23 points, 11 rebonds et 9 passes décisives avec un des meilleurs +/- de son équipe, la G League, c’est trop facile pour Kiki !

Dans les prochains jours, et en fonction des signatures dans la Grande Ligue, on découvrira qui ont été les vainqueurs officieux de ce Winter Showcase, en espérant que les coups de stylos aient des couleurs bleues, blanches et rouges.