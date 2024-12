Après quasiment deux ans sans jouer, John Wall espère toujours refouler une dernière fois les parquets NBA.

13 janvier 2023.

Voici la date du dernier match en carrière de John Wall. Dans une défaite face aux Nuggets, il avait joué quasiment 30 minutes pour 16 points en sortie de banc. Une performance plutôt bonne au vu du passage très moyen que le meneur avait signé à Los Angeles (11,4 points de moyenne pour 5 passes).

Un passage au goût amer qui peut s’expliquer par l’enchaînement de blessures dont a été victime l’ancien franchise player des Wizards.

Depuis deux ans, Jean Mur est à la recherche d’une nouvelle (et dernière) chance en NBA. Ce week-end, il entamait ce qui pourrait être une éventuelle reconversion puisqu’il faisait ses débuts en tant que consultant TV.

Malgré cette nouvelle aventure qui semble lui plaire, John Wall ne ferme pas la porte à un retour dans la Grande Ligue.

“Je veux choisir la manière dont je finis ma carrière. Si je dois jouer mon dernier match, je veux le faire à ma façon.” John Wall

John Wall n’a clairement pas connu une fin de carrière à la hauteur de son talent. Lui qui fut numéro 1 de la Draft 2010 est parti dans l’anonymat le plus complet ou presque à tel point qu’on le pensait tous officiellement en retraite, mais ce n’est pas le cas.

À 34 ans, l’ancien de Houston se maintient en forme du côté de l’université de Miami et se tient prêt pour la moindre opportunité qui pourrait bien se présenter à lui.

Pour les plus jeunes qui nous lisent et qui se demandent à quoi ressemblait John Wall au top de sa forme, on vous propose ses meilleurs highlights en carrière histoire de (re)voir celui qui était reconnu, à une époque, comme l’un des meneurs les plus explosifs de la Ligue.

Source texte : ESPN