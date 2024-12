Les Wizards impatients de transférer Kyle Kuzma ?

Kyle Kuzma pourrait rapidement devenir un nom à suivre pour cette Trade Deadline 2025 et les Wizards auraient plutôt hâte de s’en débarrasser.

À Washington, Kyle Kuzma devient peu à peu un indésirable. Selon Marc Stein, les Sorciers auraient hâte de trouver un partenaire de transfert pour l’ailier fort histoire de tourner la page d’un livre franchement pas top du côté de la ville américaine.

Il est vrai que lorsqu’il est absent, les Wizards proposent un basket plus intéressant. Certes, ça ne gagne pas de match, mais ne pas voir le gouffre à ballon nommé Kyle Kuzma sur notre écran à 1h du matin pour filer les clés du camion à notre duo de français (Bilal Coulibaly et Alex Sarr), c’est plutôt une bonne nouvelle.

Cette nuit, le double K va manquer son 10ème match consécutif à cause d’une blessure à la côte. La santé du Wizard peut être un critère freinant les négociations puisqu’il n’a joué que 12 des 26 matchs de Washington.

Pour le moment, aucune équipe ne semble impatiente à l’idée de récupérer l’ex-Laker – et on peut le comprendre – mais il fut un temps (un peu lointain) où les Kings étaient sur le dossier et dans une période bien sombre pour Sacramento, la piste Kyle Kuzma pourrait ressortir des placards.

Une chose (ou presque) est sûre en tout cas : Kyle Kuzma ne sera plus un Washington Wizard après le 6 février 2025, date de la Trade Deadline.

Source texte : Marc Stein