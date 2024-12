Alors que la baisse des audiences TV représente l’un des principaux sujets de discussion cette saison, la NBA a profité d’un superbe Christmas Day hier pour rassembler un maximum de fans. La Grande Ligue a notamment enregistré une hausse de 84 % (!) par rapport aux matchs de Noël de l’an passé.

5,25 millions.

C’est le nombre moyen de téléspectateurs qui ont regardé les cinq matchs du Christmas Day, selon Nielsen.

Il faut dire que le spectacle était au rendez-vous : un énorme duel Victor Wembanyama vs Mikal Bridges à New York pour commencer la journée, suivi d’un comeback XXL des Mavs face aux Wolves, puis une magnifique victoire des Sixers à Boston, avant les retrouvailles très attendues – et qui ont tenu leurs promesses – entre les deux légendes LeBron James et Stephen Curry. La soirée s’est terminée avec une rencontre Suns – Nuggets un peu moins excitante que les matchs précédents, mais tout de même de qualité.

Le sommet du Christmas Day, si l’on en croit les chiffres, c’était le duel LeBron vs Steph.

7,7 millions de téléspectateurs en moyenne ;

un pic à 8,3 millions vers 22h30, à savoir le money-time du match ;

Match de saison régulière avec la plus grosse audience sur les 5 dernières années.

Visages de la NBA au cours de la dernière décennie (et même plus pour LBJ), le King et le Chef nous ont offert un énième thriller sur le parquet du Chase Center de Golden State.

Tout de suite après la rencontre, LeBron en a profité pour placer un petit tacle à la NFL (ligue professionnelle de football américain), qui organise des matchs à Noël depuis trois ans maintenant – deux hier (contre trois en 2023) avec un concert de Beyoncé en prime – alors que le Christmas Day est historiquement “réservé” à la NBA.

“J’adore la NFL, j’adore la NFL, mais le Christmas Day, c’est notre jour !” – LeBron James

On n’a pas encore eu les chiffres concernant les audiences des deux matchs NFL d’hier, mais la NBA a d’ores et déjà réussi son coup. Les matchs de Noël étaient une grande réussite cette année, et les audiences ont suivi !

